Швейцарки заняли весь пьедестал в соревнованиях по маунтинбайку на Олимпийских играх

ТОКИО, 27 июля. /ТАСС/. Швейцарка Йоланда Нефф стала победительницей в заезде по пересеченной местности в соревнованиях по маунтинбайку на Олимпийских играх в Токио.

Спортсменка преодолела дистанцию 20,55 км за 1 час 15 минут 46 секунд. Второе и третье места заняли ее соотечественницы Сина Фрей (отставание 1 минута 11 секунд) и Линда Индерганд (+1.19). Россиянка Виктория Кирсанова заняла 30-е место и не финишировала, так как ее обогнали на круг.

Швейцарские спортсмены заняли весь пьедестал на Олимпийских играх впервые с 1936 года, тогда швейцарцы были лучшими в вольных упражнениях по спортивной гимнастике.

В активе швейцарцев пять медалей на текущей Олимпиаде, они делят 11-е место с командами Бразилии и Франции, завоевав одну золотую и по две серебряные и бронзовые награды. В медальном зачете лидирует сборная Китая (9-5-7), вторыми идут американцы (8-5-8), третьими - японцы (8-3-4). Сборная России располагается на четвертой строчке (5-7-4).

Олимпийские игры в Токио завершатся 8 августа.