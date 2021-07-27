Бразилец Итало Феррейра стал первым в истории олимпийским чемпионом по серфингу

ТОКИО, 27 июля. /ТАСС/. Бразилец Итало Феррейра стал обладателем золотой медали в соревнованиях по серфингу на Олимпийских играх в Токио.

В финале 27-летний бразилец победил японца Каноа Игараси. Бронзу завоевал австралиец Оуэн Райт.

Серфинг дебютирует в программе Игр на Олимпиаде в Токио, решение о его включении было принято Международным олимпийским комитетом 3 августа 2016 года. Всего в этом виде спорта будет разыграно два комплекта медалей.

Сборная Бразилии в медальном зачете делит 11-е место с командами Франции и Швейцарии, в активе каждой сборной одна золотая, две серебряные и две бронзовые награды. Лидирует сборная Китая (9-5-7), вторыми идут спортсмены из США (8-5-8), третьими - представители Японии (8-3-4). Россияне занимают четвертую строчку (5-7-4).