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XXXII летние Олимпийские игры

Бразилец Итало Феррейра стал первым в истории олимпийским чемпионом по серфингу

Серебряную медаль получил японец Каноа Игараси, бронза досталась австралийцу Оуэну Райту
Итало Феррейра EPA-EFE/NIC BOTHMA
Описание
Итало Феррейра
© EPA-EFE/NIC BOTHMA

ТОКИО, 27 июля. /ТАСС/. Бразилец Итало Феррейра стал обладателем золотой медали в соревнованиях по серфингу на Олимпийских играх в Токио.

В финале 27-летний бразилец победил японца Каноа Игараси. Бронзу завоевал австралиец Оуэн Райт.

Серфинг дебютирует в программе Игр на Олимпиаде в Токио, решение о его включении было принято Международным олимпийским комитетом 3 августа 2016 года. Всего в этом виде спорта будет разыграно два комплекта медалей.

Сборная Бразилии в медальном зачете делит 11-е место с командами Франции и Швейцарии, в активе каждой сборной одна золотая, две серебряные и две бронзовые награды. Лидирует сборная Китая (9-5-7), вторыми идут спортсмены из США (8-5-8), третьими - представители Японии (8-3-4). Россияне занимают четвертую строчку (5-7-4).

Таблица медалей XXXII летних Олимпийских игр
СтранаЗолотоСереброБронзаСумма
1Китай95721
2США85821
3Япония83415
4Россия57416
5Великобритания45110
6Австралия3148
7Южная Корея3047
8Косово2002
9Италия1449
10Канада1315
11Бразилия1225
11Франция1225
11Швейцария1225
14Тунис1102
14Венгрия1102
16Словения1012
16Хорватия1012
18Иран1001
18Таиланд1001
18Эквадор1001
18Австрия1001
18Гонконг1001
18Филиппины1001
18Узбекистан1001
18Норвегия1001
18Бермудские острова1001
27Нидерланды0303
28Тайвань0224
29Грузия0202
30Сербия0112
30Индонезия0112
30Испания0112
30Чехия0112
34Бельгия0101
34Болгария0101
34Индия0101
34Румыния0101
34Колумбия0101
34Дания0101
34Иордания0101
34ЮАР0101
42Германия0033
42Казахстан0033
42Украина0033
45Турция0022
45Монголия0022
45Египет0022
45Мексика0022
49Новая Зеландия0011
49Эстония0011
49Израиль0011
49Кувейт0011
49Кот-д'Ивуар0011

 

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