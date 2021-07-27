Бразилец Итало Феррейра стал первым в истории олимпийским чемпионом по серфингу

ТОКИО, 27 июля. /ТАСС/. Бразилец Итало Феррейра стал обладателем золотой медали в соревнованиях по серфингу на Олимпийских играх в Токио.
В финале 27-летний бразилец победил японца Каноа Игараси. Бронзу завоевал австралиец Оуэн Райт.
Серфинг дебютирует в программе Игр на Олимпиаде в Токио, решение о его включении было принято Международным олимпийским комитетом 3 августа 2016 года. Всего в этом виде спорта будет разыграно два комплекта медалей.
Сборная Бразилии в медальном зачете делит 11-е место с командами Франции и Швейцарии, в активе каждой сборной одна золотая, две серебряные и две бронзовые награды. Лидирует сборная Китая (9-5-7), вторыми идут спортсмены из США (8-5-8), третьими - представители Японии (8-3-4). Россияне занимают четвертую строчку (5-7-4).
|№
|Страна
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Сумма
|1
|Китай
|9
|5
|7
|21
|2
|США
|8
|5
|8
|21
|3
|Япония
|8
|3
|4
|15
|4
|Россия
|5
|7
|4
|16
|5
|Великобритания
|4
|5
|1
|10
|6
|Австралия
|3
|1
|4
|8
|7
|Южная Корея
|3
|0
|4
|7
|8
|Косово
|2
|0
|0
|2
|9
|Италия
|1
|4
|4
|9
|10
|Канада
|1
|3
|1
|5
|11
|Бразилия
|1
|2
|2
|5
|11
|Франция
|1
|2
|2
|5
|11
|Швейцария
|1
|2
|2
|5
|14
|Тунис
|1
|1
|0
|2
|14
|Венгрия
|1
|1
|0
|2
|16
|Словения
|1
|0
|1
|2
|16
|Хорватия
|1
|0
|1
|2
|18
|Иран
|1
|0
|0
|1
|18
|Таиланд
|1
|0
|0
|1
|18
|Эквадор
|1
|0
|0
|1
|18
|Австрия
|1
|0
|0
|1
|18
|Гонконг
|1
|0
|0
|1
|18
|Филиппины
|1
|0
|0
|1
|18
|Узбекистан
|1
|0
|0
|1
|18
|Норвегия
|1
|0
|0
|1
|18
|Бермудские острова
|1
|0
|0
|1
|27
|Нидерланды
|0
|3
|0
|3
|28
|Тайвань
|0
|2
|2
|4
|29
|Грузия
|0
|2
|0
|2
|30
|Сербия
|0
|1
|1
|2
|30
|Индонезия
|0
|1
|1
|2
|30
|Испания
|0
|1
|1
|2
|30
|Чехия
|0
|1
|1
|2
|34
|Бельгия
|0
|1
|0
|1
|34
|Болгария
|0
|1
|0
|1
|34
|Индия
|0
|1
|0
|1
|34
|Румыния
|0
|1
|0
|1
|34
|Колумбия
|0
|1
|0
|1
|34
|Дания
|0
|1
|0
|1
|34
|Иордания
|0
|1
|0
|1
|34
|ЮАР
|0
|1
|0
|1
|42
|Германия
|0
|0
|3
|3
|42
|Казахстан
|0
|0
|3
|3
|42
|Украина
|0
|0
|3
|3
|45
|Турция
|0
|0
|2
|2
|45
|Монголия
|0
|0
|2
|2
|45
|Египет
|0
|0
|2
|2
|45
|Мексика
|0
|0
|2
|2
|49
|Новая Зеландия
|0
|0
|1
|1
|49
|Эстония
|0
|0
|1
|1
|49
|Израиль
|0
|0
|1
|1
|49
|Кувейт
|0
|0
|1
|1
|49
|Кот-д'Ивуар
|0
|0
|1
|1