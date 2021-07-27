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XXXII летние Олимпийские игры

Теннисистка Павлюченкова заявила, что перерыв в матче из-за дождя повлиял на ее игру

Россиянка обыграла представительницу Испании Сару Соррибес в третьем круге олимпийского турнира
Анастасия Павлюченкова EPA-EFE/IAN LANGSDON
Описание
Анастасия Павлюченкова
© EPA-EFE/IAN LANGSDON

ТОКИО, 27 июля. /ТАСС/. Россиянка Анастасия Павлюченкова призналась журналистам, что вынужденный перерыв в матче 1/8 финала теннисного турнира на Играх в Токио повлиял на нее и немного выбил из колеи.

Во вторник россиянка обыграла представительницу Испании Сару Соррибес Тормо в матче третьего круга со счетом 6:1, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 31 минуту, однако в первом сете при счете 3:0 в пользу россиянки матч был прерван на полчаса из-за дождя.

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"Сегодня я себя здорово ощущала на корте, отлично играла до того, как матчи были прерваны из-за дождя. А потом перерыв немного выбил из колеи, - сказала Павлюченкова. - После него было душно и появилось солнце, я была более вялая".

"Я сегодня не планировала играть, если честно. Шамиль Тарпищев (президент Федерации тенниса России - прим. ТАСС) вчера сказал, что идет тайфун и будет целый день дождь, - отметила она. - И я вчера была в полной уверенности, что не играю. Была на полном "расслабоне" - хотела в магазин пойти".

В четвертьфинале Павлюченкова сыграет с Белиндой Бенчич из Швейцарии. "С Бенчич у меня будет высокая мотивация, но на Олимпиаде все соперники хороши - я хочу всех обыграть!", - добавила она.

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