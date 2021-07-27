Карацев отметил, что на Олимпиаде испытывает дополнительное психологическое давление

Во вторник Карацев проиграл французу Жереми Шарди в матче второго круга теннисного турнира на Олимпиаде со счетом 5:7, 6:4, 3:6. Матч прерывался из-за дождя.

ТОКИО, 27 июля. /ТАСС/. Российский теннисист Аслан Карацев на Олимпиаде испытывает дополнительное давление, так как играет не за себя, а за страну. Об этом он заявил журналистам.

"Перерыв, который случился из-за дождя, сыграл мне не на пользу. Вышло солнце, поменялась погода, скорость мячей изменилась, и в целом я потерял концентрацию, - сказал Карацев. - Моя вина, что не смог вернуться после паузы, но теперь надо настраиваться на микст. Мы с Леной [Весниной] специально готовились, играли перед Олимпиадой на "Ролан Гаррос".

"Вообще, тут больше давления, больше психологии, другая атмосфера, нежели на обычных наших турнирах. Когда играешь за страну - больше ответственности. Это влияет", - добавил теннисист.

Карацев занимает 24-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). На его счету один выигранный турнир под эгидой ATP. Лучшим результатом россиянина на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал Открытого чемпионата Австралии в 2021 году.