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XXXII летние Олимпийские игры

Россиянин Хачанов вышел в третий круг олимпийского турнира по теннису

В матче второго круга спортсмен переиграл австралийца Джеймса Дакворта

ТОКИО, 27 июля. /ТАСС/. Российский теннисист Карен Хачанов переиграл австралийца Джеймса Дакворта в матче второго круга олимпийского турнира в Токио в одиночном разряде.

Хачанов, посеянный на турнире под 12-м номером, победил со счетом 7:5, 6:1. В следующем круге 25-летний российский теннисист встретится с аргентинцем Диего Шварцманом (восьмой номер посева).

Хачанов занимает 25-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов и является победителем четырех турниров под эгидой организации. Лучшим достижением россиянина на турнирах Большого шлема является выход в четвертьфиналы Открытого чемпионата Франции (2019) и Уимблдона (2021).

Ранее в третий круг в мужском одиночном турнире пробился россиянин Даниил Медведев (2-й номер посева).

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