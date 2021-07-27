Немка Функ выиграла золото в гребном слаломе на Олимпиаде на байдарке-одиночке

ТОКИО, 27 июля. /ТАСС/. Немка Рикарда Функ завоевала золотую медаль в гребном слаломе на байдарке-одиночке на Олимпийских играх в Токио.
Функ преодолела дистанцию за 1 минуту 45,50 секунды. Второе место заняла испанка Маялен Шурро (+1,13), третье - австралийка Джессика Фокс (+1,23).
Россиянка Алсу Миназова заняла 17-е место в квалификации и не смогла пробиться в финал.
Функ 29 лет, она является 10-кратной чемпионкой мира.
В медальном зачете лидирует сборная Китая (9 золотых, 5 серебряных, 7 бронзовых наград), вторыми идут спортсмены из США (8-5-8), третьими - представители Японии (8-3-4). Россияне занимают четвертую строчку (5-7-4).
|№
|Страна
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Сумма
|1
|Китай
|9
|5
|7
|21
|2
|США
|8
|5
|8
|21
|3
|Япония
|8
|3
|4
|15
|4
|Россия
|5
|7
|4
|16
|5
|Великобритания
|4
|5
|1
|10
|6
|Австралия
|3
|1
|5
|9
|7
|Южная Корея
|3
|0
|4
|7
|8
|Косово
|2
|0
|0
|2
|9
|Италия
|1
|4
|4
|9
|10
|Канада
|1
|3
|1
|5
|11
|Бразилия
|1
|2
|2
|5
|11
|Франция
|1
|2
|2
|5
|11
|Швейцария
|1
|2
|2
|5
|14
|Тунис
|1
|1
|0
|2
|14
|Венгрия
|1
|1
|0
|2
|16
|Германия
|1
|0
|3
|4
|17
|Словения
|1
|0
|1
|2
|17
|Хорватия
|1
|0
|1
|2
|19
|Иран
|1
|0
|0
|1
|19
|Таиланд
|1
|0
|0
|1
|19
|Эквадор
|1
|0
|0
|1
|19
|Австрия
|1
|0
|0
|1
|19
|Гонконг
|1
|0
|0
|1
|19
|Филиппины
|1
|0
|0
|1
|19
|Узбекистан
|1
|0
|0
|1
|19
|Норвегия
|1
|0
|0
|1
|19
|Бермудские острова
|1
|0
|0
|1
|28
|Нидерланды
|0
|3
|0
|3
|29
|Тайвань
|0
|2
|2
|4
|30
|Испания
|0
|2
|1
|3
|31
|Грузия
|0
|2
|0
|2
|32
|Сербия
|0
|1
|1
|2
|32
|Индонезия
|0
|1
|1
|2
|32
|Чехия
|0
|1
|1
|2
|35
|Бельгия
|0
|1
|0
|1
|35
|Болгария
|0
|1
|0
|1
|35
|Индия
|0
|1
|0
|1
|35
|Румыния
|0
|1
|0
|1
|35
|Колумбия
|0
|1
|0
|1
|35
|Дания
|0
|1
|0
|1
|35
|Иордания
|0
|1
|0
|1
|35
|ЮАР
|0
|1
|0
|1
|43
|Казахстан
|0
|0
|3
|3
|43
|Украина
|0
|0
|3
|3
|45
|Турция
|0
|0
|2
|2
|45
|Монголия
|0
|0
|2
|2
|45
|Египет
|0
|0
|2
|2
|45
|Мексика
|0
|0
|2
|2
|49
|Новая Зеландия
|0
|0
|1
|1
|49
|Эстония
|0
|0
|1
|1
|49
|Израиль
|0
|0
|1
|1
|49
|Кувейт
|0
|0
|1
|1
|49
|Кот-д'Ивуар
|0
|0
|1
|1