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XXXII летние Олимпийские игры

Немка Функ выиграла золото в гребном слаломе на Олимпиаде на байдарке-одиночке

Серебряная медаль досталась испанке Маялен Шурро, бронзовую получила австралийка Джессика Фокс
Рикарда Функ EPA-EFE/JOE GIDDENS
Описание
Рикарда Функ
© EPA-EFE/JOE GIDDENS

ТОКИО, 27 июля. /ТАСС/. Немка Рикарда Функ завоевала золотую медаль в гребном слаломе на байдарке-одиночке на Олимпийских играх в Токио.

Функ преодолела дистанцию за 1 минуту 45,50 секунды. Второе место заняла испанка Маялен Шурро (+1,13), третье - австралийка Джессика Фокс (+1,23).

Россиянка Алсу Миназова заняла 17-е место в квалификации и не смогла пробиться в финал.

Функ 29 лет, она является 10-кратной чемпионкой мира.

В медальном зачете лидирует сборная Китая (9 золотых, 5 серебряных, 7 бронзовых наград), вторыми идут спортсмены из США (8-5-8), третьими - представители Японии (8-3-4). Россияне занимают четвертую строчку (5-7-4).

Таблица медалей XXXII летних Олимпийских игр
СтранаЗолотоСереброБронзаСумма
1Китай95721
2США85821
3Япония83415
4Россия57416
5Великобритания45110
6Австралия3159
7Южная Корея3047
8Косово2002
9Италия1449
10Канада1315
11Бразилия1225
11Франция1225
11Швейцария1225
14Тунис1102
14Венгрия1102
16Германия1034
17Словения1012
17Хорватия1012
19Иран1001
19Таиланд1001
19Эквадор1001
19Австрия1001
19Гонконг1001
19Филиппины1001
19Узбекистан1001
19Норвегия1001
19Бермудские острова1001
28Нидерланды0303
29Тайвань0224
30Испания0213
31Грузия0202
32Сербия0112
32Индонезия0112
32Чехия0112
35Бельгия0101
35Болгария0101
35Индия0101
35Румыния0101
35Колумбия0101
35Дания0101
35Иордания0101
35ЮАР0101
43Казахстан0033
43Украина0033
45Турция0022
45Монголия0022
45Египет0022
45Мексика0022
49Новая Зеландия0011
49Эстония0011
49Израиль0011
49Кувейт0011
49Кот-д'Ивуар0011

 

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