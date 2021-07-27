Немка Функ выиграла золото в гребном слаломе на Олимпиаде на байдарке-одиночке

ТОКИО, 27 июля. /ТАСС/. Немка Рикарда Функ завоевала золотую медаль в гребном слаломе на байдарке-одиночке на Олимпийских играх в Токио.

Функ преодолела дистанцию за 1 минуту 45,50 секунды. Второе место заняла испанка Маялен Шурро (+1,13), третье - австралийка Джессика Фокс (+1,23).

Россиянка Алсу Миназова заняла 17-е место в квалификации и не смогла пробиться в финал.

Функ 29 лет, она является 10-кратной чемпионкой мира.

В медальном зачете лидирует сборная Китая (9 золотых, 5 серебряных, 7 бронзовых наград), вторыми идут спортсмены из США (8-5-8), третьими - представители Японии (8-3-4). Россияне занимают четвертую строчку (5-7-4).