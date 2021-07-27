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XXXII летние Олимпийские игры

Американка Мур завоевала золото Олимпиады в соревнованиях по серфингу

Серебро досталось представительнице ЮАР Бьянке Буйтендаг, бронзу выиграла японка Амуро Цудзуки
Карисса Мур EPA-EFE/NIC BOTHMA
Описание
Карисса Мур
© EPA-EFE/NIC BOTHMA

ТОКИО, 27 июля. /ТАСС/. Американка Карисса Мур стала обладательницей золотой медали в соревнованиях по серфингу на Олимпийских играх в Токио.

В финале 28-летняя спортсменка оказалась сильнее представительницы ЮАР Бьянки Буйтендаг. Бронзу завоевала японка Амуро Цудзуки.

Серфинг дебютировал в программе Игр на Олимпиаде в Токио, решение о его включении было принято Международным олимпийским комитетом 3 августа 2016 года. Всего в этом виде спорта было разыграно два комплекта медалей.

Сборная США с девятью золотыми, пятью серебряными и восемью бронзовыми наградами лидирует в медальном зачете. На второй строчке идет команда Китая (9-5-7), третьи - японцы (8-3-4). Россияне занимают четвертую строчку (5-7-4).

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