Стрелок Каменский считает, что россиянам не хватило везения для выхода в финал в миксте

ТОКИО, 27 июля. /ТАСС/. Стрелок Сергей Каменский сообщил, что для выхода в финал олимпийских соревнований в стрельбе из пневматической винтовки с 10 м в миксте, российскому дуэту не хватило везения. Такое мнение он высказал журналистам.

Россияне Каримова и Каменский выиграли бронзу Олимпиады в стрельбе из винтовки в миксте

Во вторник Каменский и Юлия Каримова завоевали бронзу в соревнованиях по стрельбе среди смешанных команд, победив представителей Южной Кореи со счетом 17:9.

"Чуть-чуть везения [не хватило], на самом деле. Результаты очень плотные, разница была меньше одного балла. Поэтому - случай, он же не позволил мне выйти в финал в личных соревнованиях. Это случается довольно часто, тут гарантировать что-то невозможно, слишком уж точная у нас стрельба и слишком маленькие отрывы", - сказал Каменский.

По его словам, победа в матче за бронзовую награду далась тяжело. "Еще в квалификации было тяжело, а потом все нарастало и нарастало", - добавил спортсмен.

Большой успех

Каменский отметил, что бронзовая медаль в миксте для россиян - большой успех. "Очень много волнения испытывали. Соревнования такого уровня в программе проходят первый раз, и в целом Олимпиада - это совсем другой уровень борьбы.

Я сегодня испытал палитру эмоций - от волнения, которое заставляет сердце бешено биться в груди, до эйфории, которую ощущаю сейчас. Для нас это все равно огромный успех, и я рад за нас обоих", - добавил спортсмен.

Для Каримовой бронза стала первой олимпийской наградой. "Это очень многое значит, потому что первая награда всегда запоминается более эмоционально", - заявила спортсменка.

На счету 33-летнего Каменского две победы на чемпионате мира (2018), два золота Европейских игр (2019), а также семь золотых медалей чемпионата Европы. Каримовой 27 лет, она является двукратной чемпионкой Европы (2020), а также чемпионкой мира (2018).