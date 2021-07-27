Женская сборная России по баскетболу 3х3 вышла в полуфинал Олимпиады

ТОКИО, 27 июля. /ТАСС/. Женская сборная России победила команду Италии со счетом 17:9 в матче группового этапа турнира по баскетболу 3х3 на Олимпийских играх в Токио и вышла в полуфинал.

В групповом этапе турнира принимали участие сборные России, Италии, Китая, Монголии, Румынии, США, Франции и Японии. Две лучшие сборные по итогам предварительного этапа напрямую выходят в полуфинал, команды, занявшие с третьего по шестое места, сыграют в матчах за выход в эту стадию.

По итогам группового турнира россиянки с пятью победами в семи матчах заняли второе место в таблице. На первом месте расположилась сборная США. В четвертьфинале сборная Японии сыграет с француженками, сборная Китая - с итальянками. Победитель матча Китай - Италия встретится в полуфинале со сборной России, встреча пройдет 28 июля, начало - 12:10 мск.

В первых трех матчах на групповом этапе россиянки одержали победы над командами Японии (21:18), Китая (19:9) и Монголии (21:5), в четвертом уступили сборной США (16:20), в пятом обыграли румынок (21:12), в шестом проиграли француженкам (14:17).

Баскетбол 3х3 впервые представлен на Олимпиаде. Перед стартом турнира Международная федерация баскетбола опубликовала рейтинг команд, участвующих в турнире. Женская сборная России получила пятый номер посева из восьми, мужская команда - шестой.

Олимпийские игры завершатся 8 августа.