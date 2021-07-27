Хачанов рассказал, что старается следить за выступлениями российских спортсменов в Токио

ТОКИО, 27 июля. /ТАСС/. Российский теннисист Карен Хачанов старается следить за успехами российских спортсменов на Олимпийских играх в Токио. Об этом он рассказал журналистам.

Во вторник Хачанов, посеянный на турнире под 12-м номером, переиграл австралийца Джеймса Дакворта в матче второго круга олимпийского турнира в одиночном разряде со счетом 7:5, 6:1. В следующем круге 25-летний российский теннисист встретится с аргентинцем Диего Шварцманом (восьмой номер посева).

"Стараемся следить за всеми нашими российскими спортсменами в Токио - за гандболистами, за волейболом, вчера наших гимнастов смотрели в конце, очень рады, поздравили их. На какие виды спорта попадаем, смотрим, пару игр в баскетболе 3х3 удалось посмотреть", - сказал Хачанов.

"Я с удовольствием бы смотрел больше, но у нас нет телевизора. Но я слежу за результатами на телефоне", - добавил спортсмен.

Хачанов занимает 25-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов и является победителем четырех турниров под эгидой организации. Лучшим достижением россиянина на турнирах Большого шлема является выход в четвертьфиналы Открытого чемпионата Франции (2019) и Уимблдона (2021).