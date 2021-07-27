Каменский рассказал о сложностях в подготовке стрелков к Олимпиаде

ТОКИО, 27 июля. /ТАСС/. Российский стрелок Сергей Каменский, завоевавший во вторник в паре с Юлией Каримовой бронзовую медаль Олимпиады в соревнованиях по стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров в миксте, рассказал, что сложности в подготовке к Играм в Токио заключались в отсутствии международных стартов и ограниченных возможностях тренироваться из-за пандемии коронавируса. Об этом он сообщил журналистам.

"После изоляции было немного проблемно восстанавливаться. Тренировки дома - совсем не то, нам нужна какая-то дистанция, возможность почувствовать ее, работа дома не смогла даже частично компенсировать этого", - рассказал спортсмен. Для домашних тренировок стрелки используют специальные тренажеры. "Но расстояние очень близкое, невозможно смоделировать полноценное стрельбище", - разъяснил Каменский.

Как рассказал стрелок, это привело к тому, что даже при отсутствии травм участие в соревнованиях после периода изоляции давалось спортсмену тяжело. "На удивление очень сильный был мандраж, я не понимал почему: просто внутренние соревнования, а я ощущал себя на них как на крупном старте. Очень долго втягивался, когда пошли первые сборы, не все сразу получалось", - отметил стрелок.

По словам Каримовой, ощущалась нехватка международных соревнований в сезоне. "Было тяжело без международных выездов, потому что немножко разный уровень соревнований, и это сказывается на ощущении себя. В этот период (перед Олимпиадой - прим. ТАСС) надо было войти в работу более высокого уровня, чем чемпионат России", - сказала спортсменка.

На счету 33-летнего Каменского две победы на чемпионате мира (2018), два золота Европейских игр (2019), а также семь золотых медалей чемпионатов Европы. Каримовой 27 лет, она является двукратной чемпионкой Европы (2020), а также чемпионкой мира (2018).