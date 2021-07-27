Сборная России по баскетболу 3х3 проиграла команде Сербии в матче олимпийского турнира

ТОКИО, 27 июля. /ТАСС/. Мужская сборная России уступила со счетом 10:21 команде Сербии в матче группового этапа турнира по баскетболу 3х3 на Олимпийских играх в Токио.

Самым результативным игроком с составе российской команды стал Илья Карпенков (5 очков), у сербов - Михайло Васич (8).

Ранее российские баскетболисты обеспечили себе место в плей-офф. В четвертьфинале сборная России встретится с командой Нидерландов во вторник, начало - 15:00 мск.

По итогам группового этапа россияне заняли пятое место в таблице, первыми стали сербы, вторыми - бельгийцы, они напрямую вышли в полуфинал. Третье место заняла команда Латвии, четвертое - Нидерландов, шестое - Японии. Во втором четвертьфинале сыграют сборные Латвии и Японии. Завершили борьбу сборные Польши и Китая.

Олимпийские игры завершатся 8 августа.