Кремль гордится российскими медалистами на Олимпиаде в Токио

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Кремль гордится достижениями российских спортсменов на Олимпиаде в Токио, прошедший день был очень урожайным на медали.

Это подчеркнул во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Гордимся нашими медалистами на Олимпиаде. Вы знаете, что предыдущий день был очень урожайный на медали разного достоинства, прежде всего золотые", - сказал Песков. Он напомнил, что президент РФ Владимир Путин направил поздравительные телеграммы новым российским олимпийским чемпионам.