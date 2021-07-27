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XXXII летние Олимпийские игры

Кремль гордится российскими медалистами на Олимпиаде в Токио

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что прошедший день "был очень урожайным на медали"

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Кремль гордится достижениями российских спортсменов на Олимпиаде в Токио, прошедший день был очень урожайным на медали.

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Таблица медалей Олимпиады в Токио
Таблица медалей Олимпиады в Токио

Это подчеркнул во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Гордимся нашими медалистами на Олимпиаде. Вы знаете, что предыдущий день был очень урожайный на медали разного достоинства, прежде всего золотые", - сказал Песков. Он напомнил, что президент РФ Владимир Путин направил поздравительные телеграммы новым российским олимпийским чемпионам.

Теги
РоссияПесков, Дмитрий СергеевичXXXII летние Олимпийские игры
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