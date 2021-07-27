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XXXII летние Олимпийские игры

Французская дзюдоистка Агбеньену стала олимпийской чемпионкой в весе до 63 кг

Серебряная медаль досталась словенке Тине Трстеняк, бронзовые медали получили итальянка Мария Чентраккио и канадка Катерин Бошемин-Пинар
Кларисс Агбеньену EPA-EFE/RUNGROJ YONGRIT
Описание
Кларисс Агбеньену
© EPA-EFE/RUNGROJ YONGRIT

ТОКИО, 27 июля. /ТАСС/. Французская дзюдоистка Кларисс Агбеньену победила представительницу Словении Тину Трстеняк в финальной схватке в весовой категории до 63 кг на Олимпийских играх в Токио.

Бронзовые медали завоевали представительница Канады Катерин Бошемин-Пинар и итальянка Мария Чентраккио.

Олимпийские игры в Токио завершатся 8 августа.

Таблица медалей XXXII летних Олимпийских игр
СтранаЗолотоСереброБронзаСумма
1США95822
2Китай95721
3Япония83516
4Россия57416
5Великобритания45110
6Австралия3159
7Южная Корея3047
8Франция2226
9Косово2002
10Италия14510
11Канада1315
12Бразилия1225
12Швейцария1225
12Тайвань1225
15Словения1113
16Тунис1102
16Венгрия1102
18Германия1034
19Хорватия1012
20Иран1001
20Таиланд1001
20Эквадор1001
20Австрия1001
20Гонконг1001
20Филиппины1001
20Узбекистан1001
20Норвегия1001
20Бермудские острова1001
29Нидерланды0303
30Испания0213
31Грузия0202
31ЮАР0202
33Сербия0112
33Индонезия0112
33Чехия0112
36Бельгия0101
36Болгария0101
36Индия0101
36Румыния0101
36Колумбия0101
36Дания0101
36Туркмения0101
36Иордания0101
44Казахстан0033
44Украина0033
46Турция0022
46Монголия0022
46Египет0022
46Мексика0022
50Новая Зеландия0011
50Эстония0011
50Израиль0011
50Кувейт0011
50Кот-д'Ивуар0011
50Венесуэла0011

 

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