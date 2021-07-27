Французская дзюдоистка Агбеньену стала олимпийской чемпионкой в весе до 63 кг

ТОКИО, 27 июля. /ТАСС/. Французская дзюдоистка Кларисс Агбеньену победила представительницу Словении Тину Трстеняк в финальной схватке в весовой категории до 63 кг на Олимпийских играх в Токио.
Бронзовые медали завоевали представительница Канады Катерин Бошемин-Пинар и итальянка Мария Чентраккио.
Олимпийские игры в Токио завершатся 8 августа.
|№
|Страна
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Сумма
|1
|США
|9
|5
|8
|22
|2
|Китай
|9
|5
|7
|21
|3
|Япония
|8
|3
|5
|16
|4
|Россия
|5
|7
|4
|16
|5
|Великобритания
|4
|5
|1
|10
|6
|Австралия
|3
|1
|5
|9
|7
|Южная Корея
|3
|0
|4
|7
|8
|Франция
|2
|2
|2
|6
|9
|Косово
|2
|0
|0
|2
|10
|Италия
|1
|4
|5
|10
|11
|Канада
|1
|3
|1
|5
|12
|Бразилия
|1
|2
|2
|5
|12
|Швейцария
|1
|2
|2
|5
|12
|Тайвань
|1
|2
|2
|5
|15
|Словения
|1
|1
|1
|3
|16
|Тунис
|1
|1
|0
|2
|16
|Венгрия
|1
|1
|0
|2
|18
|Германия
|1
|0
|3
|4
|19
|Хорватия
|1
|0
|1
|2
|20
|Иран
|1
|0
|0
|1
|20
|Таиланд
|1
|0
|0
|1
|20
|Эквадор
|1
|0
|0
|1
|20
|Австрия
|1
|0
|0
|1
|20
|Гонконг
|1
|0
|0
|1
|20
|Филиппины
|1
|0
|0
|1
|20
|Узбекистан
|1
|0
|0
|1
|20
|Норвегия
|1
|0
|0
|1
|20
|Бермудские острова
|1
|0
|0
|1
|29
|Нидерланды
|0
|3
|0
|3
|30
|Испания
|0
|2
|1
|3
|31
|Грузия
|0
|2
|0
|2
|31
|ЮАР
|0
|2
|0
|2
|33
|Сербия
|0
|1
|1
|2
|33
|Индонезия
|0
|1
|1
|2
|33
|Чехия
|0
|1
|1
|2
|36
|Бельгия
|0
|1
|0
|1
|36
|Болгария
|0
|1
|0
|1
|36
|Индия
|0
|1
|0
|1
|36
|Румыния
|0
|1
|0
|1
|36
|Колумбия
|0
|1
|0
|1
|36
|Дания
|0
|1
|0
|1
|36
|Туркмения
|0
|1
|0
|1
|36
|Иордания
|0
|1
|0
|1
|44
|Казахстан
|0
|0
|3
|3
|44
|Украина
|0
|0
|3
|3
|46
|Турция
|0
|0
|2
|2
|46
|Монголия
|0
|0
|2
|2
|46
|Египет
|0
|0
|2
|2
|46
|Мексика
|0
|0
|2
|2
|50
|Новая Зеландия
|0
|0
|1
|1
|50
|Эстония
|0
|0
|1
|1
|50
|Израиль
|0
|0
|1
|1
|50
|Кувейт
|0
|0
|1
|1
|50
|Кот-д'Ивуар
|0
|0
|1
|1
|50
|Венесуэла
|0
|0
|1
|1