Японский дзюдоист Нагасэ стал олимпийским чемпионом в весе до 81 кг

ТОКИО, 27 июля. /ТАСС/. Японский дзюдоист Таканори Нагасэ победил представителя Монголии Саида Моллаеи в финальной схватке в весовой категории до 81 кг на Олимпийских играх в Токио.

Бронзовые медали завоевали представитель Австрии Шамиль Борчашвили и бельгиец Маттиас Кассе.

Нагасэ 27 лет, он является бронзовым призером Олимпиады (2016), а также обладателем золота чемпионата мира (2015).

Японские спортсмены завоевали 9 золотых, 3 серебряные и 5 бронзовых наград и занимают третье место в медальном зачете. На первой строчке расположилась команда США (9-5-8), вторыми идут китайцы (9-5-7). Россияне занимают четвертое место (5-7-4).

Олимпийские игры в Токио завершатся 8 августа.