Японский дзюдоист Нагасэ стал олимпийским чемпионом в весе до 81 кг

ТОКИО, 27 июля. /ТАСС/. Японский дзюдоист Таканори Нагасэ победил представителя Монголии Саида Моллаеи в финальной схватке в весовой категории до 81 кг на Олимпийских играх в Токио.
Бронзовые медали завоевали представитель Австрии Шамиль Борчашвили и бельгиец Маттиас Кассе.
Нагасэ 27 лет, он является бронзовым призером Олимпиады (2016), а также обладателем золота чемпионата мира (2015).
Японские спортсмены завоевали 9 золотых, 3 серебряные и 5 бронзовых наград и занимают третье место в медальном зачете. На первой строчке расположилась команда США (9-5-8), вторыми идут китайцы (9-5-7). Россияне занимают четвертое место (5-7-4).
Олимпийские игры в Токио завершатся 8 августа.
|№
|Страна
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Сумма
|1
|США
|9
|5
|8
|22
|2
|Китай
|9
|5
|7
|21
|3
|Япония
|9
|3
|5
|17
|4
|Россия
|5
|7
|4
|16
|5
|Великобритания
|4
|5
|1
|10
|6
|Австралия
|3
|1
|5
|9
|7
|Южная Корея
|3
|0
|4
|7
|8
|Франция
|2
|2
|2
|6
|9
|Косово
|2
|0
|0
|2
|10
|Италия
|1
|4
|5
|10
|11
|Канада
|1
|3
|3
|7
|12
|Бразилия
|1
|2
|2
|5
|12
|Швейцария
|1
|2
|2
|5
|12
|Тайвань
|1
|2
|2
|5
|15
|Словения
|1
|1
|1
|3
|16
|Тунис
|1
|1
|0
|2
|16
|Венгрия
|1
|1
|0
|2
|18
|Германия
|1
|0
|3
|4
|19
|Хорватия
|1
|0
|1
|2
|19
|Австрия
|1
|0
|1
|2
|21
|Иран
|1
|0
|0
|1
|21
|Таиланд
|1
|0
|0
|1
|21
|Эквадор
|1
|0
|0
|1
|21
|Гонконг
|1
|0
|0
|1
|21
|Филиппины
|1
|0
|0
|1
|21
|Узбекистан
|1
|0
|0
|1
|21
|Норвегия
|1
|0
|0
|1
|21
|Бермудские острова
|1
|0
|0
|1
|29
|Нидерланды
|0
|3
|0
|3
|30
|Испания
|0
|2
|1
|3
|31
|Грузия
|0
|2
|0
|2
|31
|ЮАР
|0
|2
|0
|2
|33
|Монголия
|0
|1
|2
|2
|34
|Сербия
|0
|1
|1
|2
|34
|Индонезия
|0
|1
|1
|2
|34
|Бельгия
|0
|1
|1
|2
|34
|Чехия
|0
|1
|1
|2
|38
|Болгария
|0
|1
|0
|1
|38
|Индия
|0
|1
|0
|1
|38
|Румыния
|0
|1
|0
|1
|38
|Колумбия
|0
|1
|0
|1
|38
|Дания
|0
|1
|0
|1
|38
|Туркмения
|0
|1
|0
|1
|38
|Иордания
|0
|1
|0
|1
|45
|Казахстан
|0
|0
|3
|3
|45
|Украина
|0
|0
|3
|3
|47
|Турция
|0
|0
|2
|2
|47
|Египет
|0
|0
|2
|2
|47
|Мексика
|0
|0
|2
|2
|50
|Новая Зеландия
|0
|0
|1
|1
|50
|Эстония
|0
|0
|1
|1
|50
|Израиль
|0
|0
|1
|1
|50
|Кувейт
|0
|0
|1
|1
|50
|Кот-д'Ивуар
|0
|0
|1
|1