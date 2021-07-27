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XXXII летние Олимпийские игры

Японский дзюдоист Нагасэ стал олимпийским чемпионом в весе до 81 кг

Серебро досталось монгольцу Саиду Моллаеи, бронзовые медали завоевали представитель Австрии Шамиль Борчашвили и бельгиец Маттиас Кассе
Таканори Нагасэ (слева) AP Photo/Vincent Thian
Описание
Таканори Нагасэ (слева)
© AP Photo/Vincent Thian

ТОКИО, 27 июля. /ТАСС/. Японский дзюдоист Таканори Нагасэ победил представителя Монголии Саида Моллаеи в финальной схватке в весовой категории до 81 кг на Олимпийских играх в Токио.

Бронзовые медали завоевали представитель Австрии Шамиль Борчашвили и бельгиец Маттиас Кассе.

Нагасэ 27 лет, он является бронзовым призером Олимпиады (2016), а также обладателем золота чемпионата мира (2015).

Японские спортсмены завоевали 9 золотых, 3 серебряные и 5 бронзовых наград и занимают третье место в медальном зачете. На первой строчке расположилась команда США (9-5-8), вторыми идут китайцы (9-5-7). Россияне занимают четвертое место (5-7-4).

Олимпийские игры в Токио завершатся 8 августа.

Таблица медалей XXXII летних Олимпийских игр
СтранаЗолотоСереброБронзаСумма
1США95822
2Китай95721
3Япония93517
4Россия57416
5Великобритания45110
6Австралия3159
7Южная Корея3047
8Франция2226
9Косово2002
10Италия14510
11Канада1337
12Бразилия1225
12Швейцария1225
12Тайвань1225
15Словения1113
16Тунис1102
16Венгрия1102
18Германия1034
19Хорватия1012
19Австрия1012
21Иран1001
21Таиланд1001
21Эквадор1001
21Гонконг1001
21Филиппины1001
21Узбекистан1001
21Норвегия1001
21Бермудские острова1001
29Нидерланды0303
30Испания0213
31Грузия0202
31ЮАР0202
33Монголия0122
34Сербия0112
34Индонезия0112
34Бельгия0112
34Чехия0112
38Болгария0101
38Индия0101
38Румыния0101
38Колумбия0101
38Дания0101
38Туркмения0101
38Иордания0101
45Казахстан0033
45Украина0033
47Турция0022
47Египет0022
47Мексика0022
50Новая Зеландия0011
50Эстония0011
50Израиль0011
50Кувейт0011
50Кот-д'Ивуар0011

 

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