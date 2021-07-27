Бадминтонисты Созонов и Иванов не смогли выйти в плей-офф Олимпиады в парном разряде

ТОКИО, 27 июля. /ТАСС/. Российские бадминтонисты Иван Созонов и Владимир Иванов победили спортсменов из Нигерии в третьем матче группового этапа Олимпийских игр в Токио в парном разряде, но не сумели пробиться в четвертьфинал.

Российский дуэт победил нигерийцев Годвина Олофуа и Ануолувапо Джувон Опейори со счетом 21:8, 21:9.

По итогам группового этапа Созонов и Иванов заняли третье место в группе В, одержав одну победу и потерпев два поражения. Таким образом, они не сумели выйти в 1/4 финала и завершили свое выступление на Играх в Токио. В плей-офф выходят по две лучшие пары из четырех групп.

Иванов и Созонов являются двукратными чемпионами Европы в парном разряде (2014, 2021). Также в их активе две бронзовые медали европейских первенств в парном разряде и серебряные награды Европейских игр и Универсиады. На прошлой Олимпиаде в 2016 году Иванов и Созонов заняли первое место в своей группе и квалифицировались в четвертьфинал, где уступили паре из Китая.

Олимпийский турнир по бадминтону проходит с 24 июля по 2 августа.