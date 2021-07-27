Колесников и Минаков вышли в полуфинал Олимпиады в плавании на 100 м кролем

ТОКИО, 27 июля. /ТАСС/. Россияне Климент Колесников и Андрей Минаков пробились в полуфинал Олимпийских игр в Токио в плавании на дистанции 100 метров вольным стилем.

Колесников в своем четвертьфинальном заплыве показал результат 47,89 секунды, Минаков - 48,00 секунды. В полуфинал, который пройдет в среду, вышли 16 пловцов. Финальный заплыв запланирован на 29 июля.

Во вторник Колесников стал серебряным призером в плавании на 100 м на спине, олимпийским чемпионом стал Евгений Рылов.

Колесникову 21 год, он является серебряным призером чемпионата мира в эстафете 4х100 м вольным стилем, бронзовым призером чемпионата мира на дистанции 50 м на спине и в комбинированной эстафете 4х100 м, шесть раз становился чемпионом Европы. Колесникову принадлежит мировой рекорд в плавании на 50 м на спине (23,80).

Минакову 19 лет, на его счету две серебряные медали чемпионата мира в эстафете 4х100 м вольным стилем и на 100 м баттерфляем, а также бронза мирового первенства в комбинированной эстафете 4х100 м. Ему принадлежит золотая медаль чемпионата Европы в эстафете 4х100 м кролем.

Олимпийские игры в Токио завершатся 8 августа.