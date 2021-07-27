Казань готова принять один из матчей сборной Белоруссии по футболу в отборе к ЧМ-2022

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Центральный стадион в Казани готов принять один из предстоящих домашних матчей сборной Белоруссии по футболу в рамках отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года. Об этом ТАСС сообщил министр спорта Татарстана Владимир Леонов.

В июне Фонд спортивной солидарности Белоруссии сообщил о том, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отказался проводить соревнования под своей эгидой на территории страны, однако в международной организации эту информацию опровергли. Сборной Белоруссии в сентябре и октябре предстоит провести три домашних матча в рамках отбора на чемпионат мира - 2022.

"Мы говорили о том, что Центральный стадион готов и полностью сертифицирован, - сказал Леонов. - На "Ак Барс Арене" играет "Рубин", в октябре там сыграет сборная России (8 октября состоится матч отборочного турнира к ЧМ-2022 против команды Словакии - прим. ТАСС). Если [белорусскую сторону] устраивает стадион, мы всегда готовы их принять. Мы гостеприимны к нашим белорусским коллегам".

Соперниками белорусской команды по ближайшим играм станут сборные Уэльса (5 сентября), Бельгии (8 сентября) и Чехии (11 октября). Места проведения этих встреч пока не определены. 26 июля генеральный секретарь Белорусской федерации футбола Сергей Жардецкий сообщил ТАСС о том, что организация рассматривает более восьми российских городов в качестве места проведения домашних матчей национальной команды в отборе к мировому первенству в Катаре, отметив что Россия является единственной альтернативой, но приоритетом остается проведение игр на родине.

29 июля на Центральном стадионе в Казани состоится ответный матч второго квалификационного раунда Лиги конференций между белорусским "Торпедо" (Жодино) и датским "Копенгагеном". Начало встречи - 20:00 мск. Первая игра между этими командами завершилась со счетом 4:1 в пользу датчан.

Сборная Белоруссии в отборе к ЧМ-2022 выступает в группе E, где ее соперниками являются команды Бельгии, Чехии, Уэльса и Эстонии. После двух игр белорусы занимают четвертое место в группе, набрав три очка. Бельгийцы лидируют в группе (7 очков, 3 игры), на второй строчке располагаются чехи (4; 3), на третьей - валлийцы (3; 2), на пятой - эстонцы (0; 2).