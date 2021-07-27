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XXXII летние Олимпийские игры

Эстонские шпажистки завоевали золото в командном турнире на Олимпиаде в Токио

Серебряные медали достались команде Южной Кореи, бронзовые - итальянкам
© EPA-EFE/KIYOSHI OTA

ТОКИО, 27 июля. /ТАСС/. Женская сборная Эстонии со счетом 36:32 победила команду Южной Кореи в финале олимпийского турнира по фехтованию на шпагах.

В поединке за бронзу итальянки победили китаянок (23:21).

В последний раз сборная Эстонии завоевывала олимпийское золото в 2008 году. Тогда легкоатлет Герд Кантер одержал победу в соревнованиях по метанию диска.

Российская сборная заняла восьмое место на турнире. В четвертьфинале россиянки уступили команде Италии (31:33), в турнире за пятое-восьмое места российская сначала команда проиграла представительницам Польши (25:31), а затем уступила команде Гонконга (27:28).

На Олимпиаде 2016 года победу праздновала сборная Румынии. Россиянки заняли третье место. В последний раз российские шпажистки завоевывали золото в командном турнире на Олимпийских играх в 2004 году.

Первое место в общем медальном зачете соревнований занимает команда США, в активе которой 9 золотых, 5 серебряных и 8 бронзовых наград. На втором месте идет команда Китая (9-5-7), на третьем - Японии (9-3-5). Российские спортсмены идут четвертыми (5-7-4). Эстонцы завоевали первую золотую медаль на текущих Играх, также в их активе одна бронзовая награда.

Олимпийские игры завершатся 8 августа.

Таблица медалей XXXII летних Олимпийских игр
СтранаЗолотоСереброБронзаСумма
1США95822
2Китай95721
3Япония93517
4Россия57416
5Великобритания45110
6Австралия3159
7Южная Корея3148
8Франция2226
9Косово2002
10Италия14611
11Канада1337
12Бразилия1225
12Швейцария1225
12Тайвань1225
15Словения1113
16Тунис1102
16Венгрия1102
18Германия1034
19Хорватия1012
19Австрия1012
19Эстония1012
21Иран1001
21Таиланд1001
21Эквадор1001
21Гонконг1001
21Филиппины1001
21Узбекистан1001
21Норвегия1001
21Бермудские острова1001
29Нидерланды0303
30Испания0213
31Грузия0202
31ЮАР0202
33Монголия0122
34Сербия0112
34Индонезия0112
34Бельгия0112
34Чехия0112
38Болгария0101
38Индия0101
38Румыния0101
38Колумбия0101
38Дания0101
38Туркмения0101
38Иордания0101
45Казахстан0033
45Украина0033
47Турция0022
47Египет0022
47Мексика0022
50Новая Зеландия0011
50Израиль0011
50Кувейт0011
50Кот-д'Ивуар0011

 

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