Эстонские шпажистки завоевали золото в командном турнире на Олимпиаде в Токио

ТОКИО, 27 июля. /ТАСС/. Женская сборная Эстонии со счетом 36:32 победила команду Южной Кореи в финале олимпийского турнира по фехтованию на шпагах.

В поединке за бронзу итальянки победили китаянок (23:21).

В последний раз сборная Эстонии завоевывала олимпийское золото в 2008 году. Тогда легкоатлет Герд Кантер одержал победу в соревнованиях по метанию диска.

Российская сборная заняла восьмое место на турнире. В четвертьфинале россиянки уступили команде Италии (31:33), в турнире за пятое-восьмое места российская сначала команда проиграла представительницам Польши (25:31), а затем уступила команде Гонконга (27:28).

На Олимпиаде 2016 года победу праздновала сборная Румынии. Россиянки заняли третье место. В последний раз российские шпажистки завоевывали золото в командном турнире на Олимпийских играх в 2004 году.

Первое место в общем медальном зачете соревнований занимает команда США, в активе которой 9 золотых, 5 серебряных и 8 бронзовых наград. На втором месте идет команда Китая (9-5-7), на третьем - Японии (9-3-5). Российские спортсмены идут четвертыми (5-7-4). Эстонцы завоевали первую золотую медаль на текущих Играх, также в их активе одна бронзовая награда.

Олимпийские игры завершатся 8 августа.