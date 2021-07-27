Гимнастку Байлз перевели в запас по ходу финала командного многоборья

ТОКИО, 27 июля. /ТАСС/. Гимнастка Симона Байлз помещена в резервный состав сборной США в ходе финала командного многоборья на Олимпийских играх в Токио.

Американка успела выступить только в опорном прыжке, допустив серьезную ошибку и показав результат 13,766 балла. По информации оргкомитета Игр, после общения с тренером она в сопровождении врача команды покинула гимнастическую площадку и не вышла позднее на разминку перед следующим видом.

В упражнениях на брусьях Байлз заменила Джордан Чайлс, она же попала в основную заявку на упражнении на бревне. В вольных упражнениях вместо Байлз заявлена Суниса Ли.

Байлз заявлена во всех шести видах соревнований спортивных гимнасток на Олимпиаде в Токио, американка должна была выступить в вольных упражнениях, опорном прыжке, упражнениях на брусьях и бревне, индивидуальном многоборье и командном многоборье.

Байлз 24 года, она является четырехкратной олимпийской чемпионкой, на Играх в Рио-де-Жанейро она стала лучшей в вольных упражнениях, опорном прыжке, многоборье и командном многоборье, а также завоевала бронзовую медаль в упражнении на бревне. Также она является 19-кратной чемпионкой мира.

Олимпийские игры в Токио завершатся 8 августа.