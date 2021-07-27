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XXXII летние Олимпийские игры

Триатлонистка Горбунова, упавшая с велосипеда на Олимпиаде, не получила серьезных травм

По словам представителя агентства, спортсменка получила лишь ссадины

ТОКИО, 27 июля. /ТАСС/. Российская триатлонистка Анастасия Горбунова не получила серьезных травм при падении с велосипеда на Олимпийских играх в Токио. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Центра спортивной медицины Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России.

Спортсменка упала с велосипеда во время олимпийских соревнований, которые прошли во вторник. Она была вынуждена досрочно завершить гонку.

"Горбунова получила ссадины. Ей оказана помощь в медцентре ФМБА в Олимпийской деревне", - сказал собеседник агентства.

Победительницей соревнований по триатлону на Олимпиаде в Токио стала представительница Бермудских островов Флора Даффи.

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