Триатлонистка Горбунова, упавшая с велосипеда на Олимпиаде, не получила серьезных травм

ТОКИО, 27 июля. /ТАСС/. Российская триатлонистка Анастасия Горбунова не получила серьезных травм при падении с велосипеда на Олимпийских играх в Токио. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Центра спортивной медицины Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России.

Спортсменка упала с велосипеда во время олимпийских соревнований, которые прошли во вторник. Она была вынуждена досрочно завершить гонку.

"Горбунова получила ссадины. Ей оказана помощь в медцентре ФМБА в Олимпийской деревне", - сказал собеседник агентства.

Победительницей соревнований по триатлону на Олимпиаде в Токио стала представительница Бермудских островов Флора Даффи.