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XXXII летние Олимпийские игры

Канадская штангистка Шаррон стала олимпийской чемпионкой в весе до 64 кг

Серебро завоевала штангистка из Италии, бронзовую награду взяла спортсменка из Тайваня
Мод Шаррон AP Photo/Luca Bruno
Описание
Мод Шаррон
© AP Photo/Luca Bruno

ТОКИО, 27 июля. /ТАСС/. Канадская спортсменка Мод Шаррон стала победительницей Олимпийских игр в Токио в тяжелой атлетике в весовой категории до 64 кг.

Штангистка в сумме показала результат 236 кг (рывок - 105 кг, толчок - 131 кг). Серебряная награда на счету итальянки Джорджии Бординьон (232; 104+128), третьей стала Чэнь Вэньхуэй из Тайваня (230; 103+127).

Шаррон 28 лет, она является серебряным призером чемпионата мира 2017 года.

В медальном зачете лидирует сборная США, на счету которой девять золотых, шесть серебряных и восемь бронзовых медалей. Второй идет сборная Китая (9-5-7), третьей - команда Японии (9-3-5). Сборная России располагается на четвертой строчке (6-7-4).

Олимпийские игры в Токио завершатся 8 августа.

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