Российские гимнастки впервые победили в командном многоборье на Олимпийских играх

ТОКИО, 27 июля. /ТАСС/. Женская сборная России по спортивной гимнастике одержала победу в командном многоборье на Олимпийских играх.

Российские гимнасты впервые с 1996 года выиграли олимпийское золото в командном многоборье

В составе российской команды выступали Лилия Ахаимова, Виктория Листунова, Ангелина Мельникова и Владислава Уразова. Российские спортсменки в сумме за четыре вида программы набрали 169,528 балла. Второе место заняли американки (166,096), третье - британки (164,096).

После первого упражнения - опорного прыжка - четырехкратная олимпийская чемпионка американка Симона Байлз из-за медицинских проблем не сумела продолжить выступление и была заменена.

В медальном зачете Олимпийских игр российская команда идет на четвертом месте, имея в активе семь золотых, семь серебряных и четыре бронзовые награды. Лидирует команда Японии (10-3-5), вторыми идут американцы (9-8-8), третьими - китайцы (9-5-7).

В среду состоится финал личного многоборья у мужчин, от России в нем выступят Никита Нагорный и Артур Далалоян, финал у женщин пройдет на день позднее, за победу поборются Мельникова и Уразова. 1 августа начнутся финалы в отдельных упражнениях.

Результаты отечественных гимнастов в многоборье

Российские гимнастки впервые одержали победу в командном многоборье, на Олимпийских играх 1992 года победу в этом виде одержала Объединенная команда. Россиянки завоевывали серебряные медали в 1996, 2000, 2012 и 2016 годах, на Олимпиаде 2004 года российские спортсменки стали третьими.

Советские гимнастки с 1952 по 1980 год включительно выигрывали командное многоборье на Олимпиадах, Игры 1984 года сборная СССР пропускала, в 1988-м советские гимнастки вновь победили.

В понедельник мужская сборная России впервые с 1996 года победила в многоборье на Олимпиаде. В предыдущий раз мужская и женская команды побеждали на одних и тех же Играх в 1992 году.

Олимпийские игры завершатся 8 августа.