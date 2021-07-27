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XXXII летние Олимпийские игры

Российские гимнастки впервые победили в командном многоборье на Олимпийских играх

Днем ранее в этом виде программы золото завоевала мужская команда России
© Валерий Шарифулин/ТАСС

ТОКИО, 27 июля. /ТАСС/. Женская сборная России по спортивной гимнастике одержала победу в командном многоборье на Олимпийских играх.

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В составе российской команды выступали Лилия Ахаимова, Виктория Листунова, Ангелина Мельникова и Владислава Уразова. Российские спортсменки в сумме за четыре вида программы набрали 169,528 балла. Второе место заняли американки (166,096), третье - британки (164,096).

После первого упражнения - опорного прыжка - четырехкратная олимпийская чемпионка американка Симона Байлз из-за медицинских проблем не сумела продолжить выступление и была заменена.
В медальном зачете Олимпийских игр российская команда идет на четвертом месте, имея в активе семь золотых, семь серебряных и четыре бронзовые награды. Лидирует команда Японии (10-3-5), вторыми идут американцы (9-8-8), третьими - китайцы (9-5-7).

В среду состоится финал личного многоборья у мужчин, от России в нем выступят Никита Нагорный и Артур Далалоян, финал у женщин пройдет на день позднее, за победу поборются Мельникова и Уразова. 1 августа начнутся финалы в отдельных упражнениях.

Результаты отечественных гимнастов в многоборье

Российские гимнастки впервые одержали победу в командном многоборье, на Олимпийских играх 1992 года победу в этом виде одержала Объединенная команда. Россиянки завоевывали серебряные медали в 1996, 2000, 2012 и 2016 годах, на Олимпиаде 2004 года российские спортсменки стали третьими.

Советские гимнастки с 1952 по 1980 год включительно выигрывали командное многоборье на Олимпиадах, Игры 1984 года сборная СССР пропускала, в 1988-м советские гимнастки вновь победили.

В понедельник мужская сборная России впервые с 1996 года победила в многоборье на Олимпиаде. В предыдущий раз мужская и женская команды побеждали на одних и тех же Играх в 1992 году.

Олимпийские игры завершатся 8 августа.

Таблица медалей XXXII летних Олимпийских игр
СтранаЗолотоСереброБронзаСумма
1Япония103518
2США98825
3Китай95721
4Россия77418
5Великобритания45413
6Южная Корея32510
7Австралия3159
8Канада2338
9Франция2237
10Германия2035
11Косово2002
12Италия15612
13Тайвань1236
14Бразилия1225
14Швейцария1225
16Словения1113
16Сербия1112
18Тунис1102
18Венгрия1102
21Хорватия1012
21Австрия1012
21Эстония1012
24Иран1001
24Таиланд1001
24Эквадор1001
24Гонконг1001
24Филиппины1001
24Узбекистан1001
24Норвегия1001
24Бермудские острова1001
32Нидерланды0303
33Испания0213
34Грузия0202
34ЮАР0202
36Монголия0122
37Индонезия0112
37Бельгия0112
37Чехия0112
40Болгария0101
40Индия0101
40Румыния0101
40Колумбия0101
40Дания0101
40Туркмения0101
40Иордания0101
40Северная Македония0101
47Казахстан0033
47Украина0033
49Турция0022
49Египет0022
49Мексика0022
52Новая Зеландия0011
52Израиль0011
52Кувейт0011
52Кот-д'Ивуар0011
52Куба0011

 

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