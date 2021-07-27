Российские гимнастки впервые победили в командном многоборье на Олимпийских играх

ТОКИО, 27 июля. /ТАСС/. Женская сборная России по спортивной гимнастике одержала победу в командном многоборье на Олимпийских играх.
В составе российской команды выступали Лилия Ахаимова, Виктория Листунова, Ангелина Мельникова и Владислава Уразова. Российские спортсменки в сумме за четыре вида программы набрали 169,528 балла. Второе место заняли американки (166,096), третье - британки (164,096).
После первого упражнения - опорного прыжка - четырехкратная олимпийская чемпионка американка Симона Байлз из-за медицинских проблем не сумела продолжить выступление и была заменена.
В медальном зачете Олимпийских игр российская команда идет на четвертом месте, имея в активе семь золотых, семь серебряных и четыре бронзовые награды. Лидирует команда Японии (10-3-5), вторыми идут американцы (9-8-8), третьими - китайцы (9-5-7).
В среду состоится финал личного многоборья у мужчин, от России в нем выступят Никита Нагорный и Артур Далалоян, финал у женщин пройдет на день позднее, за победу поборются Мельникова и Уразова. 1 августа начнутся финалы в отдельных упражнениях.
Результаты отечественных гимнастов в многоборье
Российские гимнастки впервые одержали победу в командном многоборье, на Олимпийских играх 1992 года победу в этом виде одержала Объединенная команда. Россиянки завоевывали серебряные медали в 1996, 2000, 2012 и 2016 годах, на Олимпиаде 2004 года российские спортсменки стали третьими.
Советские гимнастки с 1952 по 1980 год включительно выигрывали командное многоборье на Олимпиадах, Игры 1984 года сборная СССР пропускала, в 1988-м советские гимнастки вновь победили.
В понедельник мужская сборная России впервые с 1996 года победила в многоборье на Олимпиаде. В предыдущий раз мужская и женская команды побеждали на одних и тех же Играх в 1992 году.
Олимпийские игры завершатся 8 августа.
|№
|Страна
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Сумма
|1
|Япония
|10
|3
|5
|18
|2
|США
|9
|8
|8
|25
|3
|Китай
|9
|5
|7
|21
|4
|Россия
|7
|7
|4
|18
|5
|Великобритания
|4
|5
|4
|13
|6
|Южная Корея
|3
|2
|5
|10
|7
|Австралия
|3
|1
|5
|9
|8
|Канада
|2
|3
|3
|8
|9
|Франция
|2
|2
|3
|7
|10
|Германия
|2
|0
|3
|5
|11
|Косово
|2
|0
|0
|2
|12
|Италия
|1
|5
|6
|12
|13
|Тайвань
|1
|2
|3
|6
|14
|Бразилия
|1
|2
|2
|5
|14
|Швейцария
|1
|2
|2
|5
|16
|Словения
|1
|1
|1
|3
|16
|Сербия
|1
|1
|1
|2
|18
|Тунис
|1
|1
|0
|2
|18
|Венгрия
|1
|1
|0
|2
|21
|Хорватия
|1
|0
|1
|2
|21
|Австрия
|1
|0
|1
|2
|21
|Эстония
|1
|0
|1
|2
|24
|Иран
|1
|0
|0
|1
|24
|Таиланд
|1
|0
|0
|1
|24
|Эквадор
|1
|0
|0
|1
|24
|Гонконг
|1
|0
|0
|1
|24
|Филиппины
|1
|0
|0
|1
|24
|Узбекистан
|1
|0
|0
|1
|24
|Норвегия
|1
|0
|0
|1
|24
|Бермудские острова
|1
|0
|0
|1
|32
|Нидерланды
|0
|3
|0
|3
|33
|Испания
|0
|2
|1
|3
|34
|Грузия
|0
|2
|0
|2
|34
|ЮАР
|0
|2
|0
|2
|36
|Монголия
|0
|1
|2
|2
|37
|Индонезия
|0
|1
|1
|2
|37
|Бельгия
|0
|1
|1
|2
|37
|Чехия
|0
|1
|1
|2
|40
|Болгария
|0
|1
|0
|1
|40
|Индия
|0
|1
|0
|1
|40
|Румыния
|0
|1
|0
|1
|40
|Колумбия
|0
|1
|0
|1
|40
|Дания
|0
|1
|0
|1
|40
|Туркмения
|0
|1
|0
|1
|40
|Иордания
|0
|1
|0
|1
|40
|Северная Македония
|0
|1
|0
|1
|47
|Казахстан
|0
|0
|3
|3
|47
|Украина
|0
|0
|3
|3
|49
|Турция
|0
|0
|2
|2
|49
|Египет
|0
|0
|2
|2
|49
|Мексика
|0
|0
|2
|2
|52
|Новая Зеландия
|0
|0
|1
|1
|52
|Израиль
|0
|0
|1
|1
|52
|Кувейт
|0
|0
|1
|1
|52
|Кот-д'Ивуар
|0
|0
|1
|1
|52
|Куба
|0
|0
|1
|1