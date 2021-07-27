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XXXII летние Олимпийские игры

Сербская тхэквондистка Мандич победила на Олимпиаде в весовой категории свыше 67 кг

В финале спортсменка оказалась сильнее Ли Да Бин из Южной Кореи

ТОКИО, 27 июля. /ТАСС/. Представительница Сербии Милица Мандич победила Ли Да Бин из Южной Кореи в финальной схватке в весовой категории свыше 67 кг на Олимпийских играх в Токио.

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Поединок завершился со счетом 10:7 в пользу сербской спортсменки.

Бронзовые награды завоевали британка Бьянка Уокден и француженка Алтея Лорен.

Мандич 29 лет, она выигрывала Олимпийские игры 2012 года. В 2012 и 2017 годах Олимпийский комитет Сербии признавал Мандич спортсменкой года в Сербии.

Сборная Сербии завоевала по одной золотой, серебряной и бронзовой награде на Олимпийских играх в Токио и занимает 15-е место в общем медальном зачете. Первыми идут японские спортсмены (10-3-5), вторыми - американцы (9-7-8), на третьем месте расположились китайцы (9-5-7). Россияне занимают четвертую позицию (7-7-4).

Олимпийские игры завершатся 8 августа.

Таблица медалей XXXII летних Олимпийских игр
СтранаЗолотоСереброБронзаСумма
1Япония103518
2США97824
3Китай95721
4Россия77418
5Великобритания45312
6Южная Корея3249
7Австралия3159
8Канада2338
9Франция2237
10Косово2002
11Италия15612
12Тайвань1236
13Бразилия1225
13Швейцария1225
15Словения1113
15Сербия1112
17Тунис1102
17Венгрия1102
19Германия1034
20Хорватия1012
20Австрия1012
20Эстония1012
23Иран1001
23Таиланд1001
23Эквадор1001
23Гонконг1001
23Филиппины1001
23Узбекистан1001
23Норвегия1001
23Бермудские острова1001
31Нидерланды0303
32Испания0213
33Грузия0202
33ЮАР0202
35Монголия0122
36Индонезия0112
36Бельгия0112
36Чехия0112
39Болгария0101
39Индия0101
39Румыния0101
39Колумбия0101
39Дания0101
39Туркмения0101
39Иордания0101
39Северная Македония0101
46Казахстан0033
46Украина0033
48Турция0022
48Египет0022
48Мексика0022
51Новая Зеландия0011
51Израиль0011
51Кувейт0011
51Кот-д'Ивуар0011
51Куба0011

 

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