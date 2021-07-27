Сербская тхэквондистка Мандич победила на Олимпиаде в весовой категории свыше 67 кг

ТОКИО, 27 июля. /ТАСС/. Представительница Сербии Милица Мандич победила Ли Да Бин из Южной Кореи в финальной схватке в весовой категории свыше 67 кг на Олимпийских играх в Токио.
Поединок завершился со счетом 10:7 в пользу сербской спортсменки.
Бронзовые награды завоевали британка Бьянка Уокден и француженка Алтея Лорен.
Мандич 29 лет, она выигрывала Олимпийские игры 2012 года. В 2012 и 2017 годах Олимпийский комитет Сербии признавал Мандич спортсменкой года в Сербии.
Сборная Сербии завоевала по одной золотой, серебряной и бронзовой награде на Олимпийских играх в Токио и занимает 15-е место в общем медальном зачете. Первыми идут японские спортсмены (10-3-5), вторыми - американцы (9-7-8), на третьем месте расположились китайцы (9-5-7). Россияне занимают четвертую позицию (7-7-4).
Олимпийские игры завершатся 8 августа.
|№
|Страна
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Сумма
|1
|Япония
|10
|3
|5
|18
|2
|США
|9
|7
|8
|24
|3
|Китай
|9
|5
|7
|21
|4
|Россия
|7
|7
|4
|18
|5
|Великобритания
|4
|5
|3
|12
|6
|Южная Корея
|3
|2
|4
|9
|7
|Австралия
|3
|1
|5
|9
|8
|Канада
|2
|3
|3
|8
|9
|Франция
|2
|2
|3
|7
|10
|Косово
|2
|0
|0
|2
|11
|Италия
|1
|5
|6
|12
|12
|Тайвань
|1
|2
|3
|6
|13
|Бразилия
|1
|2
|2
|5
|13
|Швейцария
|1
|2
|2
|5
|15
|Словения
|1
|1
|1
|3
|15
|Сербия
|1
|1
|1
|2
|17
|Тунис
|1
|1
|0
|2
|17
|Венгрия
|1
|1
|0
|2
|19
|Германия
|1
|0
|3
|4
|20
|Хорватия
|1
|0
|1
|2
|20
|Австрия
|1
|0
|1
|2
|20
|Эстония
|1
|0
|1
|2
|23
|Иран
|1
|0
|0
|1
|23
|Таиланд
|1
|0
|0
|1
|23
|Эквадор
|1
|0
|0
|1
|23
|Гонконг
|1
|0
|0
|1
|23
|Филиппины
|1
|0
|0
|1
|23
|Узбекистан
|1
|0
|0
|1
|23
|Норвегия
|1
|0
|0
|1
|23
|Бермудские острова
|1
|0
|0
|1
|31
|Нидерланды
|0
|3
|0
|3
|32
|Испания
|0
|2
|1
|3
|33
|Грузия
|0
|2
|0
|2
|33
|ЮАР
|0
|2
|0
|2
|35
|Монголия
|0
|1
|2
|2
|36
|Индонезия
|0
|1
|1
|2
|36
|Бельгия
|0
|1
|1
|2
|36
|Чехия
|0
|1
|1
|2
|39
|Болгария
|0
|1
|0
|1
|39
|Индия
|0
|1
|0
|1
|39
|Румыния
|0
|1
|0
|1
|39
|Колумбия
|0
|1
|0
|1
|39
|Дания
|0
|1
|0
|1
|39
|Туркмения
|0
|1
|0
|1
|39
|Иордания
|0
|1
|0
|1
|39
|Северная Македония
|0
|1
|0
|1
|46
|Казахстан
|0
|0
|3
|3
|46
|Украина
|0
|0
|3
|3
|48
|Турция
|0
|0
|2
|2
|48
|Египет
|0
|0
|2
|2
|48
|Мексика
|0
|0
|2
|2
|51
|Новая Зеландия
|0
|0
|1
|1
|51
|Израиль
|0
|0
|1
|1
|51
|Кувейт
|0
|0
|1
|1
|51
|Кот-д'Ивуар
|0
|0
|1
|1
|51
|Куба
|0
|0
|1
|1