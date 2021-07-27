Сербская тхэквондистка Мандич победила на Олимпиаде в весовой категории свыше 67 кг

ТОКИО, 27 июля. /ТАСС/. Представительница Сербии Милица Мандич победила Ли Да Бин из Южной Кореи в финальной схватке в весовой категории свыше 67 кг на Олимпийских играх в Токио.

Поединок завершился со счетом 10:7 в пользу сербской спортсменки.

Бронзовые награды завоевали британка Бьянка Уокден и француженка Алтея Лорен.

Мандич 29 лет, она выигрывала Олимпийские игры 2012 года. В 2012 и 2017 годах Олимпийский комитет Сербии признавал Мандич спортсменкой года в Сербии.

Сборная Сербии завоевала по одной золотой, серебряной и бронзовой награде на Олимпийских играх в Токио и занимает 15-е место в общем медальном зачете. Первыми идут японские спортсмены (10-3-5), вторыми - американцы (9-7-8), на третьем месте расположились китайцы (9-5-7). Россияне занимают четвертую позицию (7-7-4).

Олимпийские игры завершатся 8 августа.