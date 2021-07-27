Российский тхэквондист Ларин стал олимпийским чемпионом в весе свыше 80 кг

ТОКИО, 27 июля. /ТАСС/. Российский тхэквондист Владислав Ларин победил Деяна Георгиевски из Северной Македонии в финальной схватке в весовой категории свыше 80 кг на Олимпийских играх в Токио. Бронзовые медали завоевали кубинец Рафаэль Альба и южнокореец Ин Кё Дон.
Финальный поединок завершился со счетом 15:9 в пользу Ларина. Ему 25 лет, он является обладателем золотой, серебряной и бронзовой медалей чемпионатов мира. В его активе также две золотые и одна серебряная награда первенств Европы.
Все четыре российских тхэквондиста на Олимпиаде в Токио сумели завоевать медали. Ранее олимпийским чемпионом стал Максим Храмцов (весовая категория до 80 кг), серебряную медаль себе в актив занесла Татьяна Минина (до 57 кг), бронза на счету Михаила Артамонова (до 58 кг).
Первые медали в тхэквондо на Олимпийских играх были разыграны в 2000 году. В Токио россияне завоевали столько же медалей, сколько в сумме на всех Олимпиадах до этого. Серебряные награды ранее выиграли Наталья Иванова (2000) и Алексей Денисенко (2016), обладателями бронзовых медалей стали Денисенко (2012) и Анастасия Барышникова (2012).
В общем зачете сборная России занимает четвертое место, завоевав семь золотых, семь серебряных и четыре бронзовые награды. Лидируют японцы (10-3-5), далее идут команды США (9-8-8) и Китая (9-5-7).
Олимпийские игры в Токио завершатся 8 августа.
|№
|Страна
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Сумма
|1
|Япония
|10
|3
|5
|18
|2
|США
|9
|8
|8
|25
|3
|Китай
|9
|5
|7
|21
|4
|Россия
|7
|7
|4
|18
|5
|Великобритания
|4
|5
|4
|13
|6
|Южная Корея
|3
|2
|5
|10
|7
|Австралия
|3
|1
|5
|9
|8
|Канада
|2
|3
|3
|8
|9
|Франция
|2
|2
|3
|7
|10
|Германия
|2
|0
|3
|5
|11
|Косово
|2
|0
|0
|2
|12
|Италия
|1
|5
|6
|12
|13
|Тайвань
|1
|2
|3
|6
|14
|Бразилия
|1
|2
|2
|5
|14
|Швейцария
|1
|2
|2
|5
|16
|Словения
|1
|1
|1
|3
|16
|Сербия
|1
|1
|1
|2
|18
|Тунис
|1
|1
|0
|2
|18
|Венгрия
|1
|1
|0
|2
|21
|Хорватия
|1
|0
|1
|2
|21
|Австрия
|1
|0
|1
|2
|21
|Эстония
|1
|0
|1
|2
|24
|Иран
|1
|0
|0
|1
|24
|Таиланд
|1
|0
|0
|1
|24
|Эквадор
|1
|0
|0
|1
|24
|Гонконг
|1
|0
|0
|1
|24
|Филиппины
|1
|0
|0
|1
|24
|Узбекистан
|1
|0
|0
|1
|24
|Норвегия
|1
|0
|0
|1
|24
|Бермудские острова
|1
|0
|0
|1
|32
|Нидерланды
|0
|3
|0
|3
|33
|Испания
|0
|2
|1
|3
|34
|Грузия
|0
|2
|0
|2
|34
|ЮАР
|0
|2
|0
|2
|36
|Монголия
|0
|1
|2
|2
|37
|Индонезия
|0
|1
|1
|2
|37
|Бельгия
|0
|1
|1
|2
|37
|Чехия
|0
|1
|1
|2
|40
|Болгария
|0
|1
|0
|1
|40
|Индия
|0
|1
|0
|1
|40
|Румыния
|0
|1
|0
|1
|40
|Колумбия
|0
|1
|0
|1
|40
|Дания
|0
|1
|0
|1
|40
|Туркмения
|0
|1
|0
|1
|40
|Иордания
|0
|1
|0
|1
|40
|Северная Македония
|0
|1
|0
|1
|47
|Казахстан
|0
|0
|3
|3
|47
|Украина
|0
|0
|3
|3
|49
|Турция
|0
|0
|2
|2
|49
|Египет
|0
|0
|2
|2
|49
|Мексика
|0
|0
|2
|2
|52
|Новая Зеландия
|0
|0
|1
|1
|52
|Израиль
|0
|0
|1
|1
|52
|Кувейт
|0
|0
|1
|1
|52
|Кот-д'Ивуар
|0
|0
|1
|1
|52
|Куба
|0
|0
|1
|1