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XXXII летние Олимпийские игры

Российский тхэквондист Ларин стал олимпийским чемпионом в весе свыше 80 кг

Теперь на счету российской команды семь золотых медалей на Олимпийских играх в Токио
Владислав Ларин Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Владислав Ларин
© Валерий Шарифулин/ТАСС
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ТОКИО, 27 июля. /ТАСС/. Российский тхэквондист Владислав Ларин победил Деяна Георгиевски из Северной Македонии в финальной схватке в весовой категории свыше 80 кг на Олимпийских играх в Токио. Бронзовые медали завоевали кубинец Рафаэль Альба и южнокореец Ин Кё Дон.

Финальный поединок завершился со счетом 15:9 в пользу Ларина. Ему 25 лет, он является обладателем золотой, серебряной и бронзовой медалей чемпионатов мира. В его активе также две золотые и одна серебряная награда первенств Европы.

Все четыре российских тхэквондиста на Олимпиаде в Токио сумели завоевать медали. Ранее олимпийским чемпионом стал Максим Храмцов (весовая категория до 80 кг), серебряную медаль себе в актив занесла Татьяна Минина (до 57 кг), бронза на счету Михаила Артамонова (до 58 кг).

Первые медали в тхэквондо на Олимпийских играх были разыграны в 2000 году. В Токио россияне завоевали столько же медалей, сколько в сумме на всех Олимпиадах до этого. Серебряные награды ранее выиграли Наталья Иванова (2000) и Алексей Денисенко (2016), обладателями бронзовых медалей стали Денисенко (2012) и Анастасия Барышникова (2012).

В общем зачете сборная России занимает четвертое место, завоевав семь золотых, семь серебряных и четыре бронзовые награды. Лидируют японцы (10-3-5), далее идут команды США (9-8-8) и Китая (9-5-7).
Олимпийские игры в Токио завершатся 8 августа.

Таблица медалей XXXII летних Олимпийских игр
СтранаЗолотоСереброБронзаСумма
1Япония103518
2США98825
3Китай95721
4Россия77418
5Великобритания45413
6Южная Корея32510
7Австралия3159
8Канада2338
9Франция2237
10Германия2035
11Косово2002
12Италия15612
13Тайвань1236
14Бразилия1225
14Швейцария1225
16Словения1113
16Сербия1112
18Тунис1102
18Венгрия1102
21Хорватия1012
21Австрия1012
21Эстония1012
24Иран1001
24Таиланд1001
24Эквадор1001
24Гонконг1001
24Филиппины1001
24Узбекистан1001
24Норвегия1001
24Бермудские острова1001
32Нидерланды0303
33Испания0213
34Грузия0202
34ЮАР0202
36Монголия0122
37Индонезия0112
37Бельгия0112
37Чехия0112
40Болгария0101
40Индия0101
40Румыния0101
40Колумбия0101
40Дания0101
40Туркмения0101
40Иордания0101
40Северная Македония0101
47Казахстан0033
47Украина0033
49Турция0022
49Египет0022
49Мексика0022
52Новая Зеландия0011
52Израиль0011
52Кувейт0011
52Кот-д'Ивуар0011
52Куба0011

 

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