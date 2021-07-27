Российский тхэквондист Ларин стал олимпийским чемпионом в весе свыше 80 кг

ТОКИО, 27 июля. /ТАСС/. Российский тхэквондист Владислав Ларин победил Деяна Георгиевски из Северной Македонии в финальной схватке в весовой категории свыше 80 кг на Олимпийских играх в Токио. Бронзовые медали завоевали кубинец Рафаэль Альба и южнокореец Ин Кё Дон.

Финальный поединок завершился со счетом 15:9 в пользу Ларина. Ему 25 лет, он является обладателем золотой, серебряной и бронзовой медалей чемпионатов мира. В его активе также две золотые и одна серебряная награда первенств Европы.

Все четыре российских тхэквондиста на Олимпиаде в Токио сумели завоевать медали. Ранее олимпийским чемпионом стал Максим Храмцов (весовая категория до 80 кг), серебряную медаль себе в актив занесла Татьяна Минина (до 57 кг), бронза на счету Михаила Артамонова (до 58 кг).

Первые медали в тхэквондо на Олимпийских играх были разыграны в 2000 году. В Токио россияне завоевали столько же медалей, сколько в сумме на всех Олимпиадах до этого. Серебряные награды ранее выиграли Наталья Иванова (2000) и Алексей Денисенко (2016), обладателями бронзовых медалей стали Денисенко (2012) и Анастасия Барышникова (2012).

В общем зачете сборная России занимает четвертое место, завоевав семь золотых, семь серебряных и четыре бронзовые награды. Лидируют японцы (10-3-5), далее идут команды США (9-8-8) и Китая (9-5-7).

Олимпийские игры в Токио завершатся 8 августа.