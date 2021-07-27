Женская сборная Японии по софтболу выиграла золотую медаль Олимпийских игр

ТОКИО, 27 июля. /ТАСС/. Женская сборная Японии по софтболу обыграла команду США со счетом 2:0 в финале олимпийского турнира.

Софтбол - менее травмоопасная разновидность бейсбола. Используется более мягкий мяч и увеличенная бита, площадка меньше, чем в бейсболе, матч длится семь иннингов вместо девяти. Мужчины на Олимпиаде в Токио соревнуются в бейсболе.

В матче за бронзовую медаль сборная Канады обыграла мексиканок со счетом 3:2.

Софтбол представлен на летних Олимпийских играх впервые с 2008 года, тогда победителем стала сборная Японии. Софтбол входил в программу Олимпиады с 1996 по 2008 год. Ранее трижды золотые медали выигрывала сборная США, один раз - Японии, команда России по софтболу ни разу не участвовала в Играх. Этот вид спорта не будет представлен на следующей летней Олимпиаде, которая пройдет в 2024 году в Париже.