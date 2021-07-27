Поздняков: победы в Токио вдохновят молодежь в России заниматься спортивной гимнастикой

ТОКИО, 27 июля. /ТАСС/. Успехи российских гимнастов в командных первенствах на Олимпийских играх в Токио должны вдохновить молодое поколение в России заниматься этим видом спорта. Такое мнение ТАСС высказал президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.

Во вторник женская сборная России впервые в истории победила на Олимпиаде в командном многоборье. В составе российской команды выступали Лилия Ахаимова, Виктория Листунова, Ангелина Мельникова и Владислава Уразова. В понедельник мужская сборная России в составе Дениса Аблязина, Давида Белявского, Артура Далалояна и Никиты Нагорного стала победителем Олимпийских игр в Токио в командном многоборье.

"Замечательные гимнасты, они вчера и сегодня взрывают зал Токио. Честно говоря, меня переполняют эмоции. Долгое время мы так не доминировали в гимнастике, особенно это важно в командных дисциплинах, поскольку это вдохновляет, воодушевляет остальные команды и мотивирует юное поколение россиян заниматься гимнастикой", - сказал Поздняков.