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XXXII летние Олимпийские игры

Поздняков: победы в Токио вдохновят молодежь в России заниматься спортивной гимнастикой

Во вторник женская сборная России выиграла командное многоборье, ранее в понедельник мужская сборная завоевала золото в этом же виде программы
Президент ОКР Станислав Поздняков Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Президент ОКР Станислав Поздняков
© Сергей Бобылев/ТАСС

ТОКИО, 27 июля. /ТАСС/. Успехи российских гимнастов в командных первенствах на Олимпийских играх в Токио должны вдохновить молодое поколение в России заниматься этим видом спорта. Такое мнение ТАСС высказал президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.

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Во вторник женская сборная России впервые в истории победила на Олимпиаде в командном многоборье. В составе российской команды выступали Лилия Ахаимова, Виктория Листунова, Ангелина Мельникова и Владислава Уразова. В понедельник мужская сборная России в составе Дениса Аблязина, Давида Белявского, Артура Далалояна и Никиты Нагорного стала победителем Олимпийских игр в Токио в командном многоборье.

"Замечательные гимнасты, они вчера и сегодня взрывают зал Токио. Честно говоря, меня переполняют эмоции. Долгое время мы так не доминировали в гимнастике, особенно это важно в командных дисциплинах, поскольку это вдохновляет, воодушевляет остальные команды и мотивирует юное поколение россиян заниматься гимнастикой", - сказал Поздняков.

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