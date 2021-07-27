Глава федерации гимнастики отметил, что россиянки сумели собраться после ошибок на бревне

ТОКИО, 27 июля. /ТАСС/. Российские гимнастки благодаря выдержке завоевали золотые медали в командном многоборье на летних Олимпийских играх в Токио. Такое мнение ТАСС высказал глава Федерации спортивной гимнастики России (ФСГР) Василий Титов.

Во вторник женская сборная России по спортивной гимнастике одержала победу в командном многоборье на Олимпийских играх. Лилия Ахаимова, Виктория Листунова, Ангелина Мельникова и Владислава Уразова в сумме за четыре вида программы набрали 169,528 балла. Второе место заняли американки (166,096), третье - британки (164,096).

"Напугали сегодня этим бревном, чуть не убили. Но, слава Богу, выкарабкались, все вместе подняли и унесли все. Молодцы девчонки, видно, что молодая смена растет. И тренеры молодцы, все правильно рассчитали, все получилось так, как надо", - сказал Титов.

"В чем секрет победы? В выдержке. Хватило нервов вылезти из этой ямы после бревна", - добавил Титов.

Российские гимнастки впервые одержали победу в командном многоборье, на Олимпийских играх 1992 года победу в этом виде одержала Объединенная команда. Олимпийские игры в Токио завершатся 8 августа.