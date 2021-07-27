Хоркина: характер помог российским гимнасткам завоевать золото Олимпиады

ТОКИО, 27 июля. /ТАСС/. Характер и сплоченность помогли российским гимнасткам завоевать золотые медали Олимпийских игр в командных соревнованиях. Такое мнение ТАСС высказала двукратная олимпийская чемпионка Светлана Хоркина.

Ранее российские гимнастки впервые завоевали золотые медали Олимпиады в командном многоборье. На Олимпийских играх 1992 года победу в этом виде одержала Объединенная команда.

"Я как будто сама выступала, готова была сама натянуть купальник и побежать, - сказала Хоркина. - Несмотря на две грубейшие ошибки на бревне, наши девочки шли до конца - это дорогого стоит. У нас были сплоченность и характер. Это первая золотая медаль в команде в истории новейшей России, я очень надеюсь, что эти исторические победы закрутят новый виток популярности развития гимнастики".

Российские спортсменки в сумме за четыре вида программы набрали 169,528 балла. Второе место заняли американки (166,096), третье - британки (164,096).