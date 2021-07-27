Родионенко считает, что причиной снятия американской гимнастки Байлз мог быть нервный срыв

ТОКИО, 27 июля. /ТАСС/. Снятие американской гимнастки Симоны Байлз в ходе финала командного многоборья на Олимпийских играх в Токио было ожидаемым. Такое мнение журналистам высказала старший тренер сборной России Валентина Родионенко.

Байлз успела выступить только в опорном прыжке, допустив серьезную ошибку и показав результат 13,766 балла. По информации оргкомитета Игр, после общения с тренером она в сопровождении врача команды покинула гимнастическую площадку и не вышла позднее на разминку перед следующим видом.

"Это было ожидаемо, с этой девочкой что-то непонятное творится, - сказала Родионенко. - Это было и раньше заметно, только сейчас все стало строже, очевидно, что у нее какие-то вещи не проходят. Думаю, это психологические проблемы".

"Она прыгнула не тот прыжок! Значит, у нее что-то происходит. Вернется ли она? Трудно говорить", - отметила Родионенко.

Женская сборная России по спортивной гимнастике одержала победу в командном многоборье на Олимпийских играх. В составе российской команды выступали Лилия Ахаимова, Виктория Листунова, Ангелина Мельникова и Владислава Уразова. Российские спортсменки в сумме за четыре вида программы набрали 169,528 балла. Второе место заняли американки (166,096), третье - британки (164,096).

Российские гимнастки впервые завоевали золотые медали Олимпиады в командном многоборье. На Олимпийских играх 1992 года победу в этом виде одержала Объединенная команда. Россиянки завоевывали серебряные медали в 1996, 2000, 2012 и 2016 годах, на Олимпиаде 2004 года российские спортсменки стали третьими.