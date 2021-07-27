Тренер сборной по тхэквондо заявил, что команда перевыполнила медальный план на Олимпиаду

ТОКИО, 27 июля. /ТАСС/. Российские тхэквондисты, завоевавшие на Олимпиаде две золотые, серебряную и бронзовую медали, выступили в Токио выше ожиданий. Об этом сообщил ТАСС главный тренер сборной России по тхэквондо Вадим Иванов.

"План у нас был гораздо скромнее. На предыдущих Олимпийских играх у нас было серебро, [к Олимпиаде в Токио] мы планку немного подняли в соответствии с целевой комплексной программой подготовки к Олимпийским играм - до серебра и бронзы. Сейчас мы имеем плюс две золотые медали", - сказал собеседник агентства.

На Олимпиаде в Токио российские тхэквондисты завоевали четыре медали. Золото сборной принесли Максим Храмцов (весовая категория до 80 кг) и Владислав Ларин (свыше 80 кг), серебро - Татьяна Минина (до 57 кг), бронзу - Михаил Артамонов (до 58 кг).

По словам Иванова, этому есть несколько объяснений. Он отметил, что на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро российским тхэквондистам не все удалось. Кроме того, там участвовали трое спортсменов, а не четверо, как в Токио.

"Процесс подготовки - это вопрос не одного года, не двух-трех лет. Это все готовилось, началось еще с приходом Анатолия Константиновича Терехова, который в 2010 году стал президентом Союза тхэквондо России. Целенаправленное развитие во всех направлениях вылилось в ту работу, в тот результат, который есть", - добавил Иванов.