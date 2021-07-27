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XXXII летние Олимпийские игры

Тренер Мельниковой: гимнастка с детства умела контролировать эмоции, это ее секрет успеха

По словам Сергея Денисевича, благодаря этому со спортсменкой было очень легко работать

ВОРОНЕЖ, 27 июля. /ТАСС/. Лидер женской сборной России по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова, ставшая во вторник олимпийской чемпионкой в командном многоборье, никогда не плакала на тренировках, с детства отличалась талантом и крепостью духа. Об этом ТАСС во вторник рассказал Сергей Денисевич, один из ее тренеров в Воронеже, где начался ее путь в спорт.

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"Мы с Ангелиной проработали восемь лет, в том числе на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро в 2016 году, где она также взяла медаль. После этого она стала работать с другим тренером, сегодня я являюсь ее вторым тренером. Мы все видели с детства, что она очень талантлива, очень трудолюбива, всегда тренировалась и выступала с огнем в глазах, и очень легко с ней было всегда работать, потому что она никогда не плакала, отсюда и результат. А вообще все девчонки молодцы, вся команда, они просто герои", - сказал Денисевич.

Губернатор Александр Гусев также поздравил Мельникову с победой на Олимпиаде, отметив, что Воронежская область гордится спортсменкой. "Бесконечно рад и восхищен! Очень волнительный финал. Это было блестящее выступление российских девушек - гармония мастерства, грации и силы воли. Вы - наше золото самой высокой пробы", - приводит комментарий главы региона пресс-служба.

Во вторник женская сборная России по спортивной гимнастике впервые одержала победу в командном многоборье на Олимпийских играх. Лилия Ахаимова, Виктория Листунова, Владислава Уразова и Мельникова в сумме за четыре вида программы набрали 169,528 балла. Второе место заняли американки (166,096), третье - британки (164,096).

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