Определились участники плей-офф женского олимпийского турнира по футболу

ТОКИО, 27 июля. /ТАСС/. Стали известны все участники плей-офф женского футбольного олимпийского турнира в Токио.

В группе E первые два места заняли сборные Великобритании и Канады соответственно, в группе F первой финишировала команда Нидерландов, вторыми - бразильянки. В группе G первое место заняла сборная Швеции, на втором месте групповой этап завершила команда США. Японки и австралийки получили право сыграть в плей-офф как первая и вторая команды в рейтинге сборных, занявших третьи места.

Плей-офф начнется со стадии 1/4 финала, где состоятся матчи Канада - Бразилия, Великобритания - Австралия, Швеция - Япония и Нидерланды - США. Игры пройдут 30 июля.

Россиянки не принимают участия в женском футбольном турнире. Финал Олимпиады в Токио пройдет 6 августа.