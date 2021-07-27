Тренер Листуновой призналась, что до сих пор не верит в победу гимнастки в Токио

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Российская гимнастка Виктория Листунова отлично проявила себя на Олимпиаде в командном многоборье, после ее выступления сомнений в том, что сборная выиграет, не было. Такое мнение ТАСС высказала личный тренер Листуновой Ольга Петровичева.

Во вторник женская сборная России в составе Лилии Ахаимовой, Ангелины Мельниковой, Владиславы Уразовой и Листуновой одержали победу в командном многоборье на Олимпийских играх.

"Пока не верю случившееся, что так замечательно все закончилось, Виктория на 10 с плюсом прошла многоборье, - сказала Петровичева. - Девчонки немного разволновались на бревне, но тем не менее запас был нормальным на вольных, тем более американка упала на ковре, поэтому нам было легче. Вольные упражнения - это коронка Листуновой. Она очень хорошая исполнительница упражнений, эмоциональная".

"Напряжение было большое после выступления на бревне, но после того, как Вика выступила, мы на 0,8 оказались впереди. А мы знаем, что американки выступают примерно так же, как наши, оценки у нас даже повыше при нормальном исполнении, поэтому было как-то спокойно. Конечно, было обидно, что Мельникова с достаточно простой связки соскочила, видимо, нервничала, хотела хорошо сделать, но такое бывает. Не могу осуждать, потому что это Олимпийские игры, здесь другие эмоции, ответственность и напряжение", - добавила Петровичева.

Четырехкратная олимпийская чемпионка американка Симона Байлз после выступления в опорном прыжке по медицинским показаниям была помещена в резервный состав. "Думаю, что американскую команду ослабило снятие Байлз. Она потерялась в прыжке, сделала не тот, который должна была делать. Видимо, тренеры поняли, что с ней что-то не то, и сняли", - заключила Петровичева.

Олимпиада завершится 8 августа.