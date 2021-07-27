Гимнастка Мельникова рассказала, что поверила в победу только после последнего снаряда

ТОКИО, 27 июля. /ТАСС/. Лидер женской сборной России по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова поверила в победу в олимпийском командном многоборье только после того, как завершила свое выступление. Об этом Мельникова сообщила журналистам.

Во вторник женская сборная России по спортивной гимнастике одержала победу в командном многоборье на Олимпийских играх в Токио. Лилия Ахаимова, Виктория Листунова, Владислава Уразова и Мельникова в сумме за четыре вида программы набрали 169,528 балла. Второе место заняли американки (166,096), третье - британки (164,096).

"В свой шанс поверили только после того, как закончили, - призналась Мельникова, завершавшая выступление российской команды вольными упражнениями. - После бревна было волнительно. Да, "чуйка" была хорошая, но после бревна стало немного не по себе. Но потом мы увидели, что выигрываем 0,8 балла после бревна, и более уверенно себя почувствовали".

На бревне Мельникова и Уразова совершили падения, дав возможность американкам приблизиться к россиянкам по баллам.