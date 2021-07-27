Мельникова: успех российских гимнастов в многоборье зарядил женскую команду на победу

ТОКИО, 27 июля. /ТАСС/. Победа мужской сборной России в командном многоборье зарядила российских гимнасток, которые на следующий день впервые в истории завоевали золото в этой же дисциплине. Об этом журналистам рассказала гимнастка Ангелина Мельникова.

Женская сборная России по спортивной гимнастике одержала победу в командном многоборье на Олимпийских играх. В составе российской команды выступали Лилия Ахаимова, Виктория Листунова, Ангелина Мельникова и Владислава Уразова. Российские спортсменки в сумме за четыре вида программы набрали 169,528 балла, второе место заняли американки (166,096), третье - британки (164,096). В понедельник мужская сборная России по спортивной гимнастике в составе Дениса Аблязина, Давида Белявского, Артура Далалояна и Никиты Нагорного завоевала золотые медали Олимпийских игр в той же дисциплине.

"Мы настолько все вложились, у нас уже мысли даже путаются, максимально эмоционально выложились. После квалификации, когда мы поняли, что все возможно, этот момент эмоционально очень давил. Конечно, победа ребят нас вчера зарядила. Во-первых, это гордость, во вторых - хороший пример", - сказала Мельникова.

"На прошлой Олимпиаде все было более эмоционально для меня - крики, шум трибун, все было более эмоционально, - добавила спортсменка. - Там мне было 16 лет, здесь уже намного легче. 16-летняя Вика сейчас очень переживает, ее все успокаивают. Когда медаль за спиной, всегда легче выступать".