Гимнастка Листунова заявила, что не думала о результате во время выступления на Играх

ТОКИО, 27 июля. /ТАСС/. Гимнастка Виктория Листунова не думала о результате во время выступления в командном многоборье на Олимпиаде в Токио. Об этом спортсменка рассказала журналистам.

Во вторник женская сборная России по спортивной гимнастике одержала победу в командном многоборье на Олимпийских играх. В составе российской команды выступали Лилия Ахаимова, Листунова, Ангелина Мельникова и Владислава Уразова.

"Я старалась сильно ни о чем не задумываться, выходить и делать свое дело, так и удалось, и я очень рада этому. Все хорошо, что хорошо кончается", - сказала она.

Российские гимнастки впервые одержали победу в командном многоборье, на Олимпийских играх 1992 года победу в этом виде одержала Объединенная команда. Россиянки завоевывали серебряные медали в 1996, 2000, 2012 и 2016 годах, на Олимпиаде 2004 года российские спортсменки стали третьими. Советские гимнастки с 1952 по 1980 год включительно выигрывали командное многоборье на Олимпиадах, Игры 1984 года сборная СССР пропускала, в 1988-м советские гимнастки вновь победили.

Олимпийские игры завершатся 8 августа.