Ахаимова: российские гимнастки достойно справились с трудностями в условиях пандемии

ТОКИО, 27 июля. /ТАСС/. Сборная России по спортивной гимнастике достойно справилась с трудностями и подготовкой в условиях карантина. Такое мнение на пресс-конференции после победы в командном многоборье высказала Лилия Ахаимова.

Во вторник женская сборная России по спортивной гимнастике одержала победу в командном многоборье на Олимпийских играх. В составе российской команды выступали Лилия Ахаимова, Виктория Листунова, Ангелина Мельникова и Владислава Уразова. Российские спортсменки в сумме за четыре вида программы набрали 169,528 балла, второе место заняли американки (166,096), третье - британки (164,096).

"Полтора года прошло с момента, когда мы были серебряными призерами чемпионата мира. Было трудно, в связи с карантином мы были лишены близкого общения с семьей, много времени проводили на сборах с тренерами. Не видели свою семью очень долго, и, конечно, мы справились с этим. Считаю, достойно справились", - отметила Ахаимова.

"Был очень непростой путь с 2019 года, когда мы узнали, что игры перенесли. С пандемией у нас закрыли базу, мы сидели в карантине 1,5 года, но все это время мы тренировались", - рассказала Мельникова.

Ахаимова рассказала, что Мельникова с самого старта верила в победу, после чего в это поверила вся команда. "Сначала было смешно, но потом Ангелина сказала: "Девочки, у меня хорошая чуйка", а мы настолько хотели и поверили в это. Когда закончили, то Ангелине сказали, что ее чуйка реально работает. Мы верили в это вместе и это сработало, мы чувствовали, что есть шанс", - заключила спортсменка.

Олимпиада завершится 8 августа.