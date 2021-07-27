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XXXII летние Олимпийские игры

Путин поздравил российского тхэквондиста Ларина с победой на Олимпиаде

Президент считает успех спортсмена свидетельством того, что единоборства в РФ на подъеме

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил Владислава Ларина с победой в соревнованиях по тхэквондо в весовой категории свыше 80 кг на Олимпийских играх в Токио. Телеграмма опубликована во вторник на сайте Кремля.

"Ваш успех - яркое свидетельство того, что единоборства в России на подъеме, а отечественная школа тхэквондо готовит достойных борцов, которым по силам самые серьезные спортивные вызовы", - говорится в послании президента.

Глава государства выразил благодарность тренерам и наставникам спортсмена, специалистам сборной команды и всем, кто поддерживал Ларина на пути к золотой медали.

Президент пожелал спортсмену здоровья, благополучия и удачи.

Во вторник на Олимпиаде в Токио Владислав Ларин одержал победу в финале над представителем Северной Македонии Деяном Георгиевски в весовой категории свыше 80 кг. Всего российские тхэквондисты на Олимпиаде в Токио завоевали четыре медали. Золото сборной, помимо Ларина, принес Максим Храмцов (весовая категория до 80 кг). Серебряную медаль завоевала Татьяна Минина (до 57 кг), бронзовую - Михаил Артамонов (до 58 кг).

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Путин, Владимир ВладимировичРоссияXXXII летние Олимпийские игры
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