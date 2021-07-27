{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
XXXII летние Олимпийские игры

Тарасова заявила, что ей нравится, как музыка Чайковского звучит на Олимпиаде в Токио

Российские спортсмены завоевали семь золотых медалей на текущих соревнованиях

ТОКИО, 27 июля. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Фрагмент из Первого концерта Петра Чайковского хорошо подходит к церемониям награждения российских спортсменов на Олимпиаде в Токио. Такое мнение ТАСС высказала заслуженный тренер страны по фигурному катанию Татьяна Тарасова, которая была инициатором выбора этой музыки на Олимпийских играх взамен государственного гимна.

На эту тему
Тарасова: победа российских гимнасток на Олимпиаде радует до слез
Тарасова: победа российских гимнасток на Олимпиаде радует до слез

Российские гимнастки во вторник впервые в истории стали олимпийскими чемпионками в командном многоборье. Для олимпийской команды страны эта победа стала седьмой на Играх в Токио. В честь российских победителей на церемонии награждения звучит фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Чайковского.

"Я и предложила его использовать, - сказала Тарасова. - Получилось удачно, и это прекрасно, что каждый день звучит наш Первый концерт Чайковского".

На счету российской команды также семь серебряных и четыре бронзовые награды.

Российским спортсменам в связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA) на Играх в Токио запрещено демонстрировать государственные символы, на соревнованиях они представляют команду Олимпийского комитета России (ROC - Russian Olympic Committee).

Теги
XXXII летние Олимпийские игры
XXXII летние Олимпийские игры
Гимнастка Байлз рассказала о причинах снятия с командного турнира на Олимпиаде
Четырехкратная олимпийская чемпионка подчеркнула, что у нее нет проблем со здоровьем
Читать полностью