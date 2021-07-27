Глава ростовской федерации гимнастики заявил, что счастлив после побед россиян в Токио

Во вторник женская сборная России по спортивной гимнастике одержала победу в командном многоборье на Олимпийских играх. В составе российской команды выступали Лилия Ахаимова, Виктория Листунова, Ангелина Мельникова и Владислава Уразова.

"Этой победы не было никогда в истории России. Российские девушки никогда не становились олимпийскими чемпионками в команде. Это историческая победа <...> я счастлив", - сказал он.

Также Фудимов отметил командный дух женской сборной, сравнив победу гимнасток с успешным выступлением мужской сборной. В понедельник мужская сборная России в составе Дениса Аблязина, Давида Белявского, Артура Далалояна и Никиты Нагорного стала победителем Олимпийских игр в Токио в командном многоборье. "Как вчера ростовчанин Никита Нагорный вытянул команду, так сегодня Листунова, Мельникова, Уразова вытянули женскую команду, молодцы", - сказал Фудимов, добавив, что Владислава Уразова является воспитанницей той же ростовской школы, где тренировался Нагорный.

Победу женской сборной также прокомментировал губернатор Ростовской области Василий Голубев. "Поздравляю с заслуженной высокой наградой Владиславу, ее тренеров Лилию Казакову, Лию Фудимову и Федерацию спортивной гимнастики Ростовской области. На сегодня в копилке Ростовской области уже 2 золотые, 1 серебряная и 1 бронзовая медали. Болеем за наших ребят", - написал глава региона в Instagram.