Лучшего вратаря прошедшего сезона НХЛ Флёри обменяли из "Вегаса" в "Чикаго"

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Голкипер Марк-Андре Флёри обменян из клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вегас" в "Чикаго". Об этом сообщил в Twitter агент игрока Аллан Уолш.

Уолш отметил, что клуб обменял вратаря, не уведомив его самого.

Флёри 36 лет, он выступал за "Вегас" с 2017 года. По итогам регулярного чемпионата сезона-2020/21 голкипер получил приз лучшему вратарю регулярного чемпионата - "Везина Трофи". С 2003 по 2017 год Флёри выступал за "Питтсбург", в составе которого трижды становился обладателем Кубка Стэнли. Вместе со сборной Канады вратарь выиграл Олимпиаду в 2010 году.

Контракт Флёри с зарплатой $7 млн будет действовать еще один сезон. За "Вегас" выступает шведский голкипер Робин Ленер, соглашение с ним рассчитано до окончания сезона-2024/25, его средняя зарплата - $5 млн в год.