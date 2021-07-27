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НХЛ

Лучшего вратаря прошедшего сезона НХЛ Флёри обменяли из "Вегаса" в "Чикаго"

Контракт с канадским голкипером будет действовать еще один сезон

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Голкипер Марк-Андре Флёри обменян из клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вегас" в "Чикаго". Об этом сообщил в Twitter агент игрока Аллан Уолш.

Уолш отметил, что клуб обменял вратаря, не уведомив его самого.

Флёри 36 лет, он выступал за "Вегас" с 2017 года. По итогам регулярного чемпионата сезона-2020/21 голкипер получил приз лучшему вратарю регулярного чемпионата - "Везина Трофи". С 2003 по 2017 год Флёри выступал за "Питтсбург", в составе которого трижды становился обладателем Кубка Стэнли. Вместе со сборной Канады вратарь выиграл Олимпиаду в 2010 году.

Контракт Флёри с зарплатой $7 млн будет действовать еще один сезон. За "Вегас" выступает шведский голкипер Робин Ленер, соглашение с ним рассчитано до окончания сезона-2024/25, его средняя зарплата - $5 млн в год.

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