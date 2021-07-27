Губернатор Петербурга поздравил петербургскую гимнастку с победой в Токио

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 июля. /ТАСС/. Александр Беглов поздравил гимнастку из Петербурга Лилию Ахаимову с победой в командном многоборье на Олимпиаде, девушка стала первой спортсменкой из Петербурга, завоевавшей золотую медаль на Играх в Токио. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

"Уважаемая Лилия Игоревна! Поздравляю Вас с победой на Олимпийских играх в Токио в командном первенстве по спортивной гимнастике среди женщин! На пути к триумфу Вы и вся наша команда проявили волю, мастерство, целеустремленность, сильный спортивный характер и заслуженно завоевали золотые медали. Ваш успех свидетельствует о продолжении славных традиций спортивной гимнастики в Санкт-Петербурге", - говорится в сообщении.

Во вторник женская сборная России по спортивной гимнастике одержала победу в командном многоборье на Олимпийских играх. В составе российской команды выступали Ахаимова, Виктория Листунова, Ангелина Мельникова и Владислава Уразова. Всего в список российской сборной вошли 335 спортсменов из них 37 из Петербурга и 9 из Ленинградской области.