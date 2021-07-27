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НХЛ

Российский хоккеист Бучневич подписал контракт с "Сент-Луисом"

В июле нападающий перешел из "Нью-Йорк Рейнджерс"

ТАСС, 27 июля. Российский нападающий Павел Бучневич подписал контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Сент-Луис". Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Контракт игрока рассчитан на четыре года на сумму $23,2 млн ($5,8 млн в год).

23 июля "Нью-Йорк Рейнджерс" обменял Бучневича в "Сент-Луис" на нападающего Самюэля Блэйза и право выбора во втором раунде драфта 2022 года.

Бучневичу 26 лет, он выступал за "Рейнджерс" с 2016 года. В завершившемся регулярном чемпионате российский нападающий набрал 48 очков (20 голов + 28 результативных передач) в 54 играх, проведя свой самый результативный сезон в карьере в НХЛ. Ранее Бучневич выступал в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) за санкт-петербургский СКА и череповецкую "Северсталь".

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