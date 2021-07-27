И на спине, и на бревне. Россияне выиграли три золотые медали в четвертый день Олимпиады

Женская сборная по спортивной гимнастике победила в командном многоборье, Евгений Рылов быстрее всех проплыл стометровку на спине, а тхэквондист Владислав Ларин оказался сильнейшим в весе свыше 80 кг

ТОКИО, 27 июля. /ТАСС/. Российские спортсмены завоевали шесть наград в четвертый день Олимпийских игр в Токио, в том числе три золотые. Сборная России сохранила четвертое место в общем зачете, в ее активе семь золотых, семь серебряных и четыре бронзовые медали. Первое место занимают японцы (10-3-5), второе - американцы (9-8-8), третье - китайцы (9-5-7).

Золотые награды во вторник завоевали Евгений Рылов (плавание, 100 м на спине), женская сборная по спортивной гимнастике (командное многоборье), а также тхэквондист Владислав Ларин в весовой категории свыше 80 кг. Обладателями серебряных медалей стали пловец Климент Колесников (100 м на спине), а также Виталина Бацарашкина и Артем Черноусов (стрельба из пневматического пистолета с 10 м в миксте). Бронзовые награды завоевали Юлия Каримова и Сергей Каменский в стрельбе из пневматической винтовки с дистанции 10 м в миксте. Всего во вторник было разыграно 22 комплекта медалей. В программе Олимпийских игр дебютировал серфинг. В соревнованиях мужчин победу одержал бразилец Итало Феррейра, а у женщин сильнейшей стала американка Карисса Мур. Ждали 25 лет Впервые с 1996 года в российской команде появился олимпийский чемпион в плавании. Причем праздник получился двойным - на дистанции 100 м на спине российские пловцы показали два лучших результата: золото забрал Евгений Рылов, серебро - Климент Колесников.

На эту тему Ждали четверть века. Рылов прервал серию российских пловцов без побед на Олимпиадах

Дубля в олимпийском плавании у российского плавания не было еще дольше - с Игр в Москве 1980 года. Олимпийское же золото на дистанции 100 м на спине отечественные спортсмены вообще никогда не завоевывали, хотя разыгрывать медали в этой дисциплине начали еще в 1908 году - на Играх в Лондоне. Тогда выиграл немецкий пловец Арно Биберштайн. На последующих Олимпийских играх большая часть золотых медалей доставалась США - 15 из 24 побед на этой дистанции принадлежит их спортсменам. "Очень круто, что у нас два первых места, - сказал Рылов после победного заплыва. - Раньше американцы никогда не проигрывали "спину", а тут мы вдвоем забираем у них первые два места. Рекорд мира еще не побит, но это еще можно исправить - работаем дальше". Рылов при этом особого значения историческому успеху не придал. "У меня была цель не исправить положение вещей, а доказать, что я лучше всех в мире", - сказал он.

На эту тему Матыцин: пловцы Рылов и Климент Колесников показали исторический результат на Олимпиаде

Владимир Путин поздравил Рылова, отметив его решительный, победный настрой и высочайший профессионализм. "Ваш яркий триумф не только большой личный успех, но и весомый вклад в укрепление авторитета России в водных видах спорта", - говорится в телеграмме президента России. "Такие заплывы хочется пересматривать снова и снова, настолько красивой получилась эта борьба двух лидеров сборной команды России. Наши спортсмены добились исторического результата. Поздравляю с этим успехом тренеров сборной команды России и Всероссийскую федерацию плавания", - отметил министр спорта Олег Матыцин. Впервые первые Победный настрой российских гимнастов, которые в понедельник победили в командном многоборье, сегодня поддержали девушки. Женская сборная в составе Лилии Ахаимовой, Виктории Листуновой, Ангелины Мельниковой и Владиславы Уразовой выиграла золотые медали в этой же дисциплине. Российские спортсменки в сумме за четыре вида программы набрали 169,528 балла, второе место заняли американки (166,096), третье - британки (164,096).

На эту тему Российские гимнастки впервые победили в командном многоборье на Олимпийских играх

После первого упражнения - опорного прыжка - четырехкратная олимпийская чемпионка американка Симона Байлз из-за психологических проблем не сумела продолжить выступление и была заменена. Россиянки допустили несколько ошибок на бревне, но блестящие выступления в вольных упражнениях позволили удержать победный результат. Российские гимнастки впервые одержали победу в командном многоборье, на Олимпийских играх 1992 года золото в этом виде завоевала Объединенная команда. Россиянки завоевывали серебряные медали на четырех Олимпиадах (1996, 2000, 2012, 2016), в 2004 году отечественные спортсменки стали третьими. Советские гимнастки с 1952 по 1980 год включительно выигрывали командное многоборье на Олимпиадах, Игры 1984 года сборная СССР пропускала, а в 1988-м советские гимнастки вновь стали первыми. "Конечно, победа ребят нас вчера зарядила, - рассказала Мельникова. - Во-первых, это гордость, во-вторых - хороший пример. В свой шанс поверили только после того, как закончили. Да, "чуйка" была хорошая, но после бревна стало немного не по себе. Но потом мы увидели, что выигрываем 0,8 балла, и более уверенно себя почувствовали".

На эту тему СМИ: лидер сборной США по гимнастике не совладала с нервами на Олимпиаде

Глава Федерации спортивной гимнастики России Василий Титов считает, что главной причиной победы стала проявленная командой в сложный момент выдержка. "Напугали сегодня этим бревном, чуть не убили. Но, слава богу, выкарабкались, все вместе подняли и унесли все. Молодцы девчонки, и тренеры молодцы, все правильно рассчитали, все получилось так, как надо. В чем секрет победы? В выдержке, хватило нервов вылезти из этой ямы после бревна", - сказал Титов ТАСС. Владимир Путин в направленном гимнасткам поздравлении отметил, что их успех стал достойной наградой за талант и упорство, за дух товарищества, а также грациозное исполнение самых сложных элементов. Президент пожелал спортсменкам крепкого здоровья, благополучия и новых свершений. Золотое тхэквондо Сенсационный результат на Олимпиаде показали российские тхэквондисты. В Токио в этом виде спорта разыграли восемь комплектов медалей, у россиян - четыре награды, две из которых - золотые. Российская сборная выиграла медальный зачет в тхэквондо, у ставшей второй команды Хорватии всего две награды - золото и бронза.

На эту тему Российский тхэквондист Ларин стал олимпийским чемпионом в весе свыше 80 кг

Золото российской сборной принесли Максим Храмцов (весовая категория до 80 кг) и Владислав Ларин (свыше 80 кг), серебро - Татьяна Минина (до 57 кг), бронзу - Михаил Артамонов (до 58 кг). По словам главного тренера сборной Вадима Иванова, план на Игры можно считать перевыполненным. "План у нас был гораздо скромнее. На предыдущих Олимпийских играх у нас было серебро, мы планку немного подняли в соответствии с целевой комплексной программой подготовки к Олимпийским играм - до серебра и бронзы. Сейчас мы имеем плюс две золотые медали", - сказал Иванов. По его словам, таким высоким результатам есть несколько объяснений. Тренер отметил, что на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро российским тхэквондистам не все удалось. Кроме того, там участвовали трое спортсменов, а не четверо, как в Токио.

На эту тему Олимпийский чемпион Ларин считает, что уровень тхэквондо в России растет с каждым днем

"Процесс подготовки - это вопрос не одного года, не двух-трех лет. Это все готовилось, началось еще с приходом Анатолия Константиновича Терехова, который в 2010 году стал президентом Союза тхэквондо России. Целенаправленное развитие во всех направлениях вылилось в ту работу, в тот результат, который есть", - добавил Иванов. Владимир Путин в поздравлении Ларину подчеркнул, что отечественная школа тхэквондо готовит достойных борцов, которым по силам самые серьезные спортивные вызовы. Глава государства выразил благодарность тренерам и наставникам спортсмена, специалистам сборной команды и всем, кто поддерживал Ларина на пути к золотой медали. Президент пожелал спортсмену здоровья, благополучия и удачи. Вторая медаль Бацарашкиной Виталина Бацарашкина и Артем Черноусов завоевали серебряные медали в стрельбе из пневматического пистолета с расстояния 10 метров в соревнованиях смешанных команд. Российские спортсмены в финале проиграли китайцам Цзян Жаньсинь и Пан Вэю со счетом 14:16, бронзовые награды достались представителям Украины Алене Костевич и Олегу Омельчуку.

На эту тему Бацарашкина и Черноусов завоевали серебро Игр в стрельбе из пистолета с 10 метров в миксте

Бацарашкиной 24 года, она завоевала вторую награду на Олимпиаде в Токио, в воскресенье российская спортсменка выиграла золотую медаль в личном первенстве. Черноусов впервые стал призером Олимпийских игр. "Это напряжение, нервотрепка. Это надо пережить, понять, что это такое. Тут сидишь на диване, весь мокрый, руки трясутся. А что уж о них говорить - это тяжело. Виталине надо было еще и золотую медаль пережить спокойно, а перерыв был очень маленький", - отметила тренер Бацарашкиной Наталья Кудрина. По ее мнению, Черноусов, который 24 июля не смог выйти в финал по стрельбе из пневматического пистолета с расстояния 10 метров, еще не оправился от этой неудачи. "Но они молодцы, считаю, что заслужили, - подчеркнула тренер. - Да, все было близко, но не будем жадными. В конце концов, серебро - это тоже очень здорово".

На эту тему Россияне Каримова и Каменский выиграли бронзу Олимпиады в стрельбе из винтовки в миксте

Олимпийская чемпионка в личном первенстве отметила, что командные соревнования показались ей более простыми, хотя волнение присутствовало на обоих турнирах. "Наверное, сложнее в личном соревновании, потому что там, если совершил ошибку, она накапливается и накладывается одна на другую, а здесь каждый выстрел обнуляется и ты заново можешь что-то сделать, чтобы выровнять ситуацию. Я надеюсь, этот финал получился интересным для зрителей и они получили удовольствие от нашей борьбы. Каждый финал сложный, и борьба в каждом их них проходит своя собственная - с самим собой", - сказала Бацарашкина. Кризис в гандболе Российские гандболистки, олимпийские чемпионки Игр-2016, пока не радуют болельщиков победами. В воскресенье в первом матче группового этапа российские гандболистки сыграли вничью с представительницами Бразилии (24:24), а во вторник проиграли команде Швеции - 24:36.

На эту тему Российские гандболистки уступили команде Швеции во втором матче на Олимпиаде

В женском олимпийском турнире принимают участие 12 команд, которые разделены на две группы. По итогам групповой стадии по четыре коллектива из каждой группы выйдут в плей-офф. Россиянки с одним очком занимают четвертое место в группе B. После проигрыша шведкам президент Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишкарев сообщил, что ФГР и тренерский штаб женской национальной команды примут решения, которые позволят перестроить и улучшить игру сборной на Олимпийских играх. "Женская гандбольная сборная России ехала в Токио в статусе действующих олимпийских чемпионов, на ней лежит огромная ответственность, защищать титул всегда сложно, особенно в тяжелых условиях нынешней Олимпиады: без зрителей, без групп поддержки, без флага и гимна. Однако, несмотря на все это, я не вижу оправдания слабой и, что более тревожно, безвольной игре, которую показала наша сборная в матче со Швецией. Неудовлетворительно действовали и в нападении, и в защите", - отметил Шишкарев.

На эту тему Шишкарев анонсировал решения по перестройке игры российских гандболисток на Олимпиаде

"Мы не можем остановить Олимпиаду и получить еще немного времени на подготовку или на подбор новой команды. Впереди у сборной еще три матча на групповом этапе, и ни в одной встрече она не может позволить себе даже ничьей, тренерский штаб и игроки обязаны побеждать. В течение 24 часов федерация и тренерский штаб намерены принять решения, которые, как я надеюсь, позволят перестроить игру нашей сборной, одной из самых сильных в мире, и проявить ее реальный потенциал. В любом случае я хочу пожелать сборной успехов и победы, верим в команду!" - добавил президент ФГР. На групповом этапе сборной России еще предстоит встретиться с командами Венгрии (29 июля), Франции (31 июля) и Испании (2 августа). Финал турнира пройдет 8 августа. Движение вверх 3х3 Дебют баскетбола 3х3 на Олимпиаде мужская и женская команды России отметили как минимум выходом в полуфиналы. Россияне во вторник в заключительном матче группового этапа уступили команде Италии (10:21), а в игре за выход в полуфинал в упорной борьбе победили представителей Нидерландов (21:19). Женская команда обыграла итальянок (17:9) и благодаря этому напрямую попала в число четырех сильнейших команд олимпийского турнира, заняв второе место в группе. Перед стартом турнира Международная федерация баскетбола опубликовала рейтинг команд, участвующих в турнире. Женская сборная России получила пятый номер посева из восьми, мужская команда - шестой.

На эту тему Кириленко: женская сборная России по баскетболу 3х3 заслуженно борется за медали Игр

Главный тренер мужской сборной России Владимир Агабабьян после четвертьфинала рассказал, что победа была достигнута за счет тяжелой подготовки. "Мы хотели победить, мы ради этого момента умирали на тренировках. Столько людей приложили столько сил, чтобы мы здесь оказались", - отметил специалист. Президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко в разговоре с корреспондентом ТАСС отметил, что женская сборная выступила на олимпийском турнире лучше, чем ожидалось. "Уверенно, спокойно вышли в полуфинал, и главное - без нервотрепки, - отметил он. - Наши девушки более чем заслужили на этой Олимпиаде право побороться за медали. И уже перебили прогноз тех, кто посеял нас пятыми".