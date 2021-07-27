Генассамблея Ассоциации национальных олимпийских комитетов пройдет в Афинах 23-25 октября

АФИНЫ, 27 июля. /ТАСС/. Генеральная ассамблея Ассоциации национальных олимпийских комитетов (АНОК, ANOC) состоится в Афинах 23-25 октября, в ней примут участие представители 206 национальных олимпийских комитетов. Об этом сообщил во вторник Олимпийский комитет Греции.

"В 2021 году Афины снова станут центром глобального олимпийского и спортивного движения. С 23 по 25 октября состоится 25-я Генеральная ассамблея Ассоциации национальных олимпийских комитетов, на которой представители 206 национальных олимпийских комитетов со всего мира обсудят и примут важные решения на будущее", - говорится в сообщении.

Решение о проведении Генеральной ассамблеи в Афинах было принято на заседании управляющего совета АНОК в Токио после предложения, поданного совместно НОК Греции и Министерством культуры и спорта Греции. В последний раз Генассамблея проводилась в Греции 17 лет назад, на Олимпийских играх в Афинах в 2004 году, отметили в НОК.

В тексте заявления отмечается, что Генеральная ассамблея АНОК - еще одно большое событие олимпийской семьи, которое состоится в этом году в Греции, следуя за первым визитом президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха после его переизбрания, а также после Генеральной ассамблеи Европейских олимпийских комитетов. "Все эти события демонстрируют доверие, проявленное мировой олимпийской семьей к Греции, но также и ту сильную позицию, которую наша страна снова завоевала в международном спортивном движении", - говорится в сообщении.

29 марта президент МОК Томас Бах, находившийся в Греции с двухдневным визитом, открыл обновленное освещение на стадионе "Панатинаикос" в центре Афин. Стадион "Панатинаикос" (в переводе - Панафинейский) или, как еще его называют, "Калимармаро" (в переводе - "Прекрасный мрамор") построен в античные времена. Дата основания - 329 год до нашей эры. Название стадиона говорит о том, что здесь проходили Панафинейские игры во время Всеафинского празднества в древних Афинах, посвященного богине Афине. Остатки древней постройки были раскопаны и восстановлены в середине XIX века на средства греческого патриота Евангелиса Заппаса. В конце XIX века стадион был реконструирован в белом мраморе. В 1896 году на нем были проведены первые в современной истории Олимпийские игры.