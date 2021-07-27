Глава ОКР Поздняков встретился с президентом МОК Бахом

ТОКИО, 27 июля. /ТАСС/. Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков и президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах провели встречу на Играх в Токио. Об этом ТАСС сообщил источник.
Российские спортсмены на Олимпийских играх из-за санкций Всемирного антидопингового агентства выступают без национального флага и государственного гимна. В Токио россияне приехали в качестве команды Олимпийского комитета России (ROC, Russian Olympic Committee), в случае победы российского спортсмена на арене звучит фрагмент из Первого концерта для фортепьяно с оркестром Петра Чайковского.
Соревнования завершатся 8 августа.