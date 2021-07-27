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XXXII летние Олимпийские игры

Глава ОКР Поздняков встретился с президентом МОК Бахом

Об этом ТАСС сообщил источник
Глава ОКР Станислав Поздняков Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Глава ОКР Станислав Поздняков
© Сергей Бобылев/ТАСС

ТОКИО, 27 июля. /ТАСС/. Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков и президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах провели встречу на Играх в Токио. Об этом ТАСС сообщил источник.

Российские спортсмены на Олимпийских играх из-за санкций Всемирного антидопингового агентства выступают без национального флага и государственного гимна. В Токио россияне приехали в качестве команды Олимпийского комитета России (ROC, Russian Olympic Committee), в случае победы российского спортсмена на арене звучит фрагмент из Первого концерта для фортепьяно с оркестром Петра Чайковского.

Соревнования завершатся 8 августа.

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Бах, ТомасПоздняков, Станислав АлексеевичXXXII летние Олимпийские игры
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