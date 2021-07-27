Глава ОКР Поздняков встретился с президентом МОК Бахом

XXXII летние Олимпийские игры

И на спине, и на бревне. Россияне выиграли три золотые медали в четвертый день Олимпиады

Женская сборная по спортивной гимнастике победила в командном многоборье, Евгений Рылов быстрее всех проплыл стометровку на спине, а тхэквондист Владислав Ларин оказался сильнейшим в весе свыше 80 кг

Читать полностью