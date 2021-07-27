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Мировой футбол

Петкович покинул сборную Швейцарии и возглавил футбольный клуб "Бордо"

Под руководством тренера швейцарцы дошли до четвертьфинала на прошедшем чемпионате Европы
Главный тренер "Бордо" Владимир Петкович Александр Демьянчук/ТАСС
Описание
Главный тренер "Бордо" Владимир Петкович
© Александр Демьянчук/ТАСС

ТАСС, 27 июля. Владимир Петкович покинул пост главного тренера сборной Швейцарии по футболу. Об этом сообщает пресс-служба команды.

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"Нам очень грустно, что Владимир Петкович покидает нас, но мы очень благодарны ему за эти семь хороших и успешных лет, в течение которых он был главным тренером швейцарской сборной. Помимо множества других моментов нашего сотрудничества, в нашей памяти навсегда останутся выдающиеся результаты и эмоции прошедшего чемпионата Европы по футболу", - заявил президент Швейцарского футбольного союза Доминик Блан.

Отмечается, что тренер попросил о расторжении контракта, чтобы возглавить французский клуб "Бордо". В прошлом сезоне команда заняла 12-е место в чемпионате страны.

Петковичу 57 лет, он тренировал сборную Швейцарии с 2014 года. Под его руководством команда вышла из группы на чемпионате Европы в 2016 году, а на турнире 2021 года добралась до четвертьфинала. На чемпионате мира 2018 года в России швейцарцы завершили выступление на стадии 1/8 финала. Ранее Петкович тренировал швейцарские клубы "Лугано", "Беллинцона", "Янг Бойз" и "Сьон", а также турецкий "Самсунспор" и итальянский "Лацио", с которым выиграл кубок страны в 2013 году.

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