Мать Ларина рассказала, что в семье тхэквондиста всегда верили в его победу на Олимпиаде

Во вторник на Олимпиаде в Токио Ларин одержал победу в финале над представителем Северной Македонии Деяном Георгиевски в весовой категории свыше 80 кг. "К этой побелей мы готовились 17 лет, с того момента, как Влад начал заниматься тхэквондо в первом классе. Я понимала, что мой ребенок должен достичь каких-то результатов. Не все сразу должно было свершиться, нужно было пройти этапы чемпионата Европы, чемпионата мира, российские турниры, но олимпийского золота мы ждали в любом случае", - рассказала она.

По словам Лариной, тренер ее сына Сергей Петров сразу заметил способности ребенка, его растяжку и навыки, которые он за два года до прихода в секцию единоборств получил на тренировках по спортивной гимнастике. "Влад сломал локоть, что не позволило продолжить занятия в этом направлении. Когда Петров увидел, что он садится на все шпагаты, отжимается, подтягивается, делает мосты - гимнастика его подготовила за два года очень хорошо - сразу сказал, что забирает ребенка: его руки не важны, самое главное - это растяжка. С того момента Влад пошел заниматься в тхэквондо, это было пальцем в небо: я понятия не имела об этом виде спорта, никаких рекомендаций не было", - рассказала собеседница агентства.

Ларина отметила, что в течение 17 лет семья создавала все условия, чтобы ее сын развивался как спортсмен и человек. От будущего олимпийского чемпиона требовалось учиться в школе без троек. По словам матери спортсмена, теперь Ларин свободно может разговаривать, давать интервью на английском языке. Понимает он и французский язык, который также изучал. До тех пор, пока Владислав не вошел в сборную России по тхэквондо, родители покупали все необходимое для занятий, искали спонсоров для поездок на выездные соревнования.

"В районах на тот момент у нас тхэквондо не было, только в Петрозаводске, потому требовались выезды, практика, чтобы были возможности потренироваться с другими ребятами, - рассказала Ларина. - Всем родителям я бы хотела сказать, что ничего невозможного нет. Нельзя никогда говорить своему ребенку: "не стремись, ты этого никогда не достигнешь". Когда родители дают такую установку, ребенок никогда ничего не достигнет, нужно давать правильные установки".

Всего российские тхэквондисты на Олимпиаде в Токио завоевали четыре медали. Золото сборной, помимо Ларина, принес Максим Храмцов (весовая категория до 80 кг). Серебряную медаль завоевала Татьяна Минина (до 57 кг), бронзовую - Михаил Артамонов (до 58 кг).