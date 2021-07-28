СМИ: "Байер" предложил футболисту "Зенита" Азмуну пятилетний контракт

ТАСС, 28 июля. Германский футбольный клуб "Байер" сделал предложение о трансфере нападающего петербургского "Зенита" Сердара Азмуна. Об этом на своей странице в Twitter написал журналист итальянского издания La Gazzetta dello Sport Николо Скира.

Контракт Азмуна с "Зенитом" истекает 30 июня 2022 года. По информации источника, "Байер" готов заплатить за иранского форварда €18 млн. Сообщается, что германский клуб предложил Азмуну пятилетний контракт с зарплатой €2,8 млн в год. По информации Скиры, сделка близка к завершению.

Азмуну 26 лет, он выступает за "Зенит" с 2019 года. В составе команды иранец трижды выигрывал чемпионат России и один раз становился обладателем Кубка России. В сезоне-2020/21 Азмун сыграл 29 матчей, забил 19 голов и отдал шесть голевых передач. Ранее нападающий играл в России за казанский "Рубин" и "Ростов".